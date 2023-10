A vicepresidenta Calviño respalda en Santiago a Besteiro: "O próximo presidente da Xunta"

A vicepresidenta primeira do Goberno en funcións, Nadia Calviño, apoiou este sábado en Santiago ao candidato do PSdeG á presidencia da Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

Para Calviño é "fundamental" que á fronte da Xunta estea unha persona que "poida traballar polo Goberno de España e cos concellos" para "aproveitar plenamente a oportunidade extraordinaria" actual. "Galicia merece máis", proclamou.

No marco da xornada Galicia. Horizonte 2030. Preparando o cambio, Calviño sinalou que Galicia debe estar "á cabeza dos cambios tecnolóxicos" e "atraer talento".

Pola súa banda, un Besteiro emocionado tomou a palabra agradecendo a Calviño a súa asistencia a este acto e reivindicando "a unidade" dos socialistas galegos.

"O cambio non vén, o cambio está aquí. É un cambio pola Galicia que necesita crecer, non parar. Co PSOE seguro que haberá cambio en Galicia. O cambio non ten, xa está aquí e é noso. É o noso tempo", concluíu