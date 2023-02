Nove millóns de euros en axudas en tecnoloxía e maquinaria forestal

Está aberto o prazo para solicitar as axudas destinadas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos, que rematará o próximo 17 de marzo. Estas achegas, da Axencia Galega da Industria Forestal, dependente da Consellería do Medio Rural, establecen por primeira vez cinco liñas definidas para asegurar o investimento en maquinarias para a silvicultura, para o aproveitamento comercial da castaña e da resina ou para a clasificación estrutural de madeira. O principal obxectivo é impulsar a industria forestal-madeira e mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas galegas.

Así, a primeira liña comprende todo o relativo á xestión forestal activa, un piar fundamental en materia de desenvolvemento rural. Refírese aos tratamentos silvícolas por medio de desbastes e rareos á fin de deixar unha selección das mellores árbores e deste xeito obter madeira de alta calidade. Mediante esta liña poderase solicitar maquinaria axeitada para levar a cabo estas operacións silvícolas, como son procesadoras e taladoras de menor tamaño.

A segunda refírese á madeira e biomasa, relacionada co acondicionamento e instalacións en parques intermedios de rolla, con maquinaria como autocargadores, arrastradores forestais e tractocargadores completos, así como procesadoras, taladoras e outros equipamentos de corta. Tamén poden ser obxecto de axuda a maquinaria específica, apeiros e implementos que permitan un aproveitamento comercial de biomasa forestal no monte, asteladoras con capacidade de recollida, empacadoras, colleitadoras ou procesadoras de biomasa.

Escáner para a detección automática de defectos na madeira. EP

A terceira liña dedícase á maquinaria específica ou equipamentos que permitan un aproveitamento comercial da castaña ou da resina no monte, así como ao acondicionamento e instalacións de parques intermedios de almacenamento e/ou clasificación. Esta liña tamén vai dirixida a bens de equipo e instalacións en empresas de recollida, manexo, clasificación, acondicionamento e comercialización de resina ou castaña, neste último caso segundo o contemplado no Programa estratéxico do castiñeiro e de produción de castaña.

A cuarta liña enfócase ao valor engadido na primeira transformación da madeira, por primeira vez inclúese unha sección específica dirixida a posibilitar a compra de equipos portátiles, maquinaria e instalacións para a clasificación estrutural de madeira tanto da materia prima (troncos) como de produtos serrados intermedios ou finais, xa sexa mediante a aplicación de escáners de imaxe, dimensionais ou raios X ou tamén para maquinaria e instalacións destinadas á obtención de produtos de maior valor engadido baseados na madeira serrada, como pode ser unha liña de viga laminada.

A quinta e última liña abrangue os plans e ferramentas de xestión empresarial, dirixida á implantación da cadea de custodia de madeira certificada e/ou normativas de calidade ou garantía, marcado CE e plans de mellora de xestión empresarial.

Estas achegas -publicadas no Diario Oficial de Galicia o pasado 17 de febreiro- están cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020. Poderán beneficiarse delas as microempresas, medianas e pequenas empresas (pemes) do sector forestal radicadas en Galicia. É dicir, aquelas empresas que ocupan menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede os 50 millóns, ou cuxo balance xeral anual non supera os 43 millóns.

A dixitalización e a construción en madeira

Dende xullo do ano 2022, a Axencia Galega da Industria Forestal leva convocadas 5 liñas de axudas diferentes por un importe superior aos 16,5 millóns. En particular cómpre salientar dúas delas directamente relacionadas coa transición dixital e climática, outra destinada ao apoio ás actividades en materia de ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outra dirixida cara ao impulso da construción en madeira con fins estruturais, onde se concederon por vez primeira axudas á compra do material e á súa instalación.

A substitución de materiais intensos en emisións de gases efecto invernadoiro fronte a produtos de madeira que incluso presentan unha pegada negativa en carbono supón un cambio de paradigma na construción, onde ademais os procesos de industrialización previa permiten acurtar amplamente os tempos de edificación.

En adición, o uso de ferramentas de trazabilidade dende a orixe ata a saída do produto acabado na fábrica ("berce a porta"), permite coñecer a localización exacta dos aproveitamentos do monte, das empresas que transformaron a madeira para fabricar o produto acabado, ou da súa pegada en carbono, podendo mediante un código QR consultar facilmente todo o proceso.