Seis millones para Illas Atlánticas en su 20 cumpleaños

La jornada se prestaba para disfrutar del sol y la playa, pero la comitiva oficial que este lunes desembarcó en Ons apenas pisó la arena para saludar a un grupo de jóvenes de un campamento. El motivo de la visita fue la celebración del 20 aniversario del Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia —que engloba, además de a Ons, a las Cíes, Sálvora y Cortegada—, de cuya constitución se cumplieron dos décadas el pasado viernes. Y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llegó con un regalo, en forma de anuncio de inversión, pues destacó "o firme compromiso" del Gobierno gallego de destinar más de seis millones de euros hasta el año 2023 para contribuir a conservar este espacio natural.

Rueda viajó acompañado de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de varios cargos de la Consellería. En la isla le esperaban ya José Antonio Fernández, director-conservador del Parque Nacional y la comitiva política buenense, formada por el alcalde, Félix Juncal, el concejal de Medio Ambiente, Xosé Leal, y la portavoz del PP, Elena Estévez.

Completaron la expedición José López 'Josecho', cura de Beluso (parroquia a la que pertenece la Ons) y el investigador del Grupo de Estudo de Arqueoloxía de la Universidade de Vigo Adolfo Fernández, quien dirigió la visita a la excavación arqueológica de Castelo dos Mouros -tanto de la casa como de la muralla-, donde ofreció una explicación técnica en la que habló de la importancia de estos estudios, que permiten afirmar que ya en la época romana podrían habitar el castro hasta un millar de personas. Confirmó que se retomará la excavación después del verano y que se tratará de "verificar" si hay otro castro "na parte norte" de la isla.

Fernández guía a Rueda y Vázquez tras su llegada a la isla. GONZALO GARCÍA

SEPTIEMBRE. Rueda puso la gestión del parque como ejemplo de sostenibilidad gracias al trabajo que en las dos últimas décadas se llevó a cabo a través del Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX). "As Illas Atlánticas son un exemplo do modelo turístico que queremos impulsar desde a Xunta. Un destino privilexiado do que Galicia pode presumir e que hai que coidar entre todos".

Además visitó el primer turno del campamento Illa marabilla, que se está celebrando en la isla organizado por la Xunta. Jóvenes de entre nueve y trece años disfrutan de la naturaleza con actividades de ocio como kayak,snorkel u orientación mientras realizan otras acciones para apoyar la conservación y cuidado de la flora y de la fauna. Estas aportaciones también son, "unha peza clave na conservación do patrimonio natural galego".

Con ese objetivo, explicó que la inversión de seis millones de euros permitirá llevar a cabo actuaciones en las Illas Atlánticas como la conservación y mejora de la biodiversidad, la recuperación de la vegetación autóctona, medidas para la eficiencia energética o la renovación de las infraestructuras y servicios. En el caso de la isla de Ons, además, se va a reformar y actualizar todo el sistema de depuración de aguas residuales y la red de abastecimiento de agua potable, obras que, segundo avanzó Rueda, van a comenzar el próximo mes de septiembre con un presupuesto de 800.000 euros.

Las autoridades en el Centro de Visitantes. GONZALO GARCÍA

"As Illas Atlánticas non son só turismo, son tamén historia e patrimonio cultural. Grazas a esta investigación -dijo en alusión a las excavaciones arqueológicas- sabemos que a terra que hoxe pisamos xa estaba habitada hai máis de 20 séculos" y, de hecho, es la única que tiene población hoy en día.

Ons, además, es uno de los Bens de Interese Cultural beneficiados por los fondos Next Generation dentro de los Plans de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD), con una inversión de 1,4 millones de euros para la mejora de las infraestructuras básicas y de su accesibilidad, la reordenación del mobiliario público y la disposición de señaléctica.

Ángeles Vázquez, por su parte, destacó que "este é o noso único parque nacional e temos a obriga de conservalo, porque non hai nada mellor que coñecer os lugares que admiramos".

Fotografía con los jóvenes de un campamento de la Xunta en la playa de Canexol. GONZALO GARCÍA

NATURALEZA Y TURISMO. El Parque Nacional das Illas Atlánticas se constituyó en 2002 con el reto de garantizar un equilibrio entre la protección de sus valores naturales con un uso público sostenible. La ausencia de tráfico rodado, su naturaleza característica, el hecho de que las islas sean un refugio para aves y una reserva para la flora autóctona, sumado a sus playas paradisíacas y a sus aguas cristalinas, hacen del parque un destino turístico singular y único, como han recogido prestigiosas publicaciones internacionales.

Este "éxito de xestión turística", afirmá la Xunta, permitió que en lo que va de año el número de visitas, con más de 109.500 personas hasta junio, esté ya a niveles prepandemia. Para Rueda, es resultado de una gestión que permite "compaxinar o cuidado medioambiental co desenvolvemento turístico", pues las Illas Atlánticas son "catro anacos do paraíso" que los gallegos están obligados a cuidar. "Volver dentro de 20 anos e atopar a mesma paisaxe será a mellor proba do que fixemos ben".

La Xunta, por cierto, impulsa la campaña '7 días, 7 parques' con premios para las 20 primeras personas que visiten estos enclaves gallegos, tanto este como los otros seis parques naturales.