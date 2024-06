Francisco Millán Mon: "Los Next Generation son un plan Marshall, pero Madrid no ha sabido gestionarlos bien"

Haciendo buena su obsesión por la puntualidad, llega a la redacción mirando el reloj. "Tengo media hora porque luego nos vamos a Santiago". Francisco Millán Mon (Pontevedra, 1955) es el único representante de la Boa Vila en el Parlamento Europeo, a donde llegó en 2004. En esta intensa campaña recorre unos 400 kilómetros al día y hoy tiene su gran cita 'en casa', en un mitin junto a Alfonso Rueda en la Praza do Teucro.

¿Percibe cierto desinterés entre la población ante estos comicios?

Comprendo que haya algo de cansancio. Pero noto que aquí hay una gran conciencia de la importancia hoy de Europa. Quizá porque en el PPdeG tenemos una gran militancia y somos el partido que más se parece a Galicia. Somos un pueblo con vocación europeísta y a nuestros actos acude mucha gente, como las más de 4.300 personas que hubo en la Romería do Pino. En Lugo también vi una magnífica afluencia.

¿Qué le anima a alguien con una carrera diplomática acomodada a pasarse a la europolítica?

Eso fue una decisión tomada hace muchos años; lo que no sabía entonces era que iba a quedarme tanto tiempo. Me he encontrado bien en el Parlamento Europeo, estoy en la Comisión de Pesca (tan importante para España y en particular para Galicia) y en la Comisión de Asuntos Exteriores, que es muy cercana a mi formación y vocación diplomática.

¿Europa sigue siendo esa gran desconocida?

Creo que Europa se cotiza más al alza que antes, porque los europeos, y los gallegos en particular, nos hemos dado cuenta de su importancia. ¿Qué habría ocurrido si la gestión de las vacunas por el covid la hubiera tenido que hacer cada gobierno por su cuenta y no de forma colectiva? ¿Dónde habrían estado? ¿Cuándo habrían llegado aquí si lo tuviera que gestionar el desgobierno de Sánchez? Ya hemos visto lo que pasó con las mascarillas.

¿Qué otros logros destacaría?

Los 13 paquetes de sanciones a Rusia, la defensa férrea de Ucrania y la solidaridad con sus refugiados, o el desenganche que hemos conseguido del gas ruso y del petróleo ruso. Son hechos importantes que hablan bien de Europa.

Alguna laguna habrá...

Creo que teníamos que haberlo hecho mejor con el sector primario. Me refiero a la pesca y la agricultura. Pero la ciudadanía, la gallega en particular, es consciente de que Europa es importante, que no es algo alejado sino cercano. Y confío en que todo eso pueda ayudar a movilizar a la gente.

El 57% de las leyes que regulan nuestra convivencia salieron del Parlamento Europeo. ¿Cree que no está debidamente reconocido?

Efectivamente, muchas de las decisiones que se adoptan en los parlamentos nacionales o regionales son desarrollos de directivas que salen del Parlamento Europeo, y que dejan algunos puntos que luego hay que implementar legislativamente en los distintos Estados miembros.

Siempre se dice que estamos en un momento clave para negociar la Política Pesquera Común. Lo cierto es que Galicia y Pontevedra se juegan mucho en los futuros acuerdos. ¿Alguna línea roja?

Los acuerdos son con terceros países. Está pendiente la sentencia con Marruecos (aunque la flota lo utiliza poco) y son importantes los acuerdos con Mauritania, Guinea-Bissau, Noruega... En 2026 preveo dificultades y una negociación dura con Reino Unido, cuando haya que revisar el Brexit. Pero el problema en la pesca no son tanto esos acuerdos, sino el sufrimiento de estos años por el covid, con el bloqueo en el consumo. También por el Brexit, que obligó a reducir un 25% de capturas en aguas británicas. Y por la subida de los combustibles, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania. Yo diría que con lo que más sufre la pesca es con la reducción del consumo, que en España ha bajado mucho. Y está especialmente preocupado por la falta de relevo generacional, no tanto entre los trabajadores (porque están llegando muchos de Filipinas, Indonesia y Cabo Verde) como entre los armadores, por la deriva medioambientalista radical en la legislación.

¿Cuál es su impacto?

Mucho, porque no se está legislando bien y muchas veces no se adoptan las decisiones acertadas. Por ejemplo, la prohibición de la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico nororiental, que tanto perjudica a la pesca de palangre.

¿Cabe alguna solución?

El comisario de Pesca es un lituano de Los Verdes con una visión medioambientalista radical. Y la pesca no puede estar sometida en un lugar marginal dentro del organigrama del medioambiente. El futuro del planeta tiene que ser verde. El del mar, azul. Pero el de los pescadores y los armadores no puede ser negro. Necesitamos equilibrio, sentidiño. Porque pese a que Europa está rodeada de mar, el 70% del marisco y los productos del mar que consumimos viene de fuera: Marruecos, China, Noruega, Perú... Y otro dato: marcamos unas exigencias muy restrictivas para los productos propios que luego no aplicamos para los que vienen de fuera. Si se vuelve a dar un momento de crisis, nuestra autonomía alimentaria no puede estar a expensas de los proveedores de fuera.

El ejemplo de ese malestar del sector primario fue esa foto histórica de agricultores franceses y españoles haciendo piña...

Porque la Comisión Europea siguió una línea medioambientalista radical en estos años y el sector se ha dado cuenta de que es exagerada. El PP consiguió parar algunas restricciones (como los pesticidas) y la flexibilización de la política agrícola común, que permitió suprimir otras.

Otro capítulo de gran trascendencia para las economías locales son los fondos europeos, que permiten financiar proyectos que, de otra manera, seguirían en el cajón. ¿Se han gestionado adecuadamente?

Europa ha significado un auténtico plan Marshall que ha permitido modernizar nuestras infraestructuras, depuradoras, conexiones, sector productivo... Los fondos Next Generation también son una demostración de una Europa en positivo, aunque a veces los socialistas se quieran apropiar de ellos. España recibe más de 160.000 millones de euros, pero no se están gestionando bien, porque el Gobierno quiso centralizar la gestión, en vez de dejar a las comunidades autónomas. Y ahora vemos que se incumplen plazos y se deja de recibir lo que correspondía.

Como experto en política exterior, ¿cómo vive los conflictos de Ucrania o Gaza y la creciente inmigración ilegal?

Pensábamos que la guerra había sido desterrada del suelo de Europa y ahora tenemos esta agresión a Ucrania, totalmente ilegítima e ilegal, que lleva ya dos años y pico con tantos muertos. Estamos en una situación gravísima, que me tiene muy preocupado. Sobre lo ocurrido en Gaza, creo que la UE se ha ocupado poco del problema, que el señor Borrell debía haber buscado aliviar tensiones, antes incluso de los atentados de Hamás. Y en cuanto a la inmigración ilegal, se acaba de aprobar un paquete bastante equilibrado después de muchos años. Ahora toca buscar acuerdos con los países de origen porque hay que ordenarla. No podemos permitir que las mafias sean las que impongan qué trabajadores vienen aquí.