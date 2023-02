Miles de personas recorren las calles de Santiago en defensa de la sanidad pública

Miles de personas se han manifestado en la mañana de este domingo en Santiago de Compostela convocadas por la plataforma SOS Sanidade Pública para denunciar que atraviesan una "grave situación" la Atención Primaria y "el conjunto" del Servizo Galego de Saúde.

El portavoz de la plataforma convocante, Manuel Martín, ha advertido al PP de que "la ciudadanía despierta" y ha vuelto a demandar mejoras en toda la sanidad pública gallega, especialmente en Atención Primaria, Pediatría y matronas ante los "recortes" de la Xunta.

Antes del inicio de la marcha, Martín ha subrayado que es síntoma de que "la población gallega no está dispuesta a que su sistema sanitario público, su atención primaria, acaben desmantelados y privatizados", pues "supondría el fin de la sanidad pública ya que es el eje fundamental del sistema". A partir de ahí, ha denunciado que existe una "mezcla imposible de incapacidad y de intención privatizadora" de la Xunta en materia sanitaria.

Entre los asistentes, decenas de representantes políticos de toda Galicia, así como la líder de la oposición, Ana Pontón; el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, y el coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón.

Pontón: "Con la salud de este país no se juega"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "emocionante e histórica" la manifestación de este domingo. "Es una jornada emocionante e histórica en este país donde miles de personas, cargadas de razones y también con la fuerza del corazón vienen a defender la sanidad pública, a decirle al PP que no van a permitir que sigan jugando con su salud", ha manifestado antes de que arrancara la movilización.

Para Pontón, el PP se ha convertido en "un peligro" para la salud de los gallegos. Por eso, ha reivindicado la "dignidad" de una ciudadanía "valiente" que le dice al PP que "de nada sirve su propaganda y manipulación". "Basta ya de recortes en la sanidad pública, basta ya de las listas de espera en atención primaria, basta ya a la precariedad del personal de la sanidad que nos cuida y basta ya de poner en riesgo la salud de las personas. Con la salud de este país no se juega", ha proclamado.

Asimismo, ha instado al PP a "escuchar" y a no seguir "en la soberbia, en las mentiras y en insultar a la ciudadanía". "Es un clamor", ha insistido, a lo que ha añadido que "no se puede seguir deteriorando" la sanidad pública, "una de las grandes conquistas de la sociedad".

Formoso: "Ha habido parche tras parche"

También el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reivindicado la protesta, tras "el silencio rotundo, las ocurrencias y los parches" de la Xunta de Galicia. "Después de mucho tiempo intentando que la Xunta y el PPdeG, Alfonso Rueda, escuchasen las propuestas del mundo sanitario y de formaciones como el PSdeG, con experiencia en gestión, también en el ámbito sanitario; y después del silencio rotundo, ocurrencia tras ocurrencia, parche tras parche; después de admitir y asumir el deterioro del sistema sanitario que perjudica absolutamente a la sociedad, hoy se lo vamos a explicar de otra manera", señalaba Formoso ante los medios, minutos antes de que comenzase la manifestación en la Alameda compostelana.

"El mundo sanitario y la sociedad civil le va a explicar lo que piensa del deterioro, de la devaluación y la privatización de lo que más quiere la sociedad gallega, que es la sanidad pública, un pilar fundamental del estado de bienestar", ha concluido.

Rueda: "La oposición intenta crispar"

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado "absoluto respeto" por los que "piden mejoras para la sanidad", pero ha acusado a los partidos políticos de la oposición de pensar "clarísimamente" en las elecciones de mayo y en "intentar crispar".

En declaraciones a los medios en la Feira do Cocido de Lalín, cuestionado por la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública, Rueda ha censurado que los partidos políticos "no están pensando hoy en la sanidad" porque, en su opinión, "en la sanidad no se piensa un día, se trabaja siempre".

"Decir que nada se hace y que todo empeora es simplemente un cálculo electoral y pensar que con la sanidad se puede jugar para otras cosas que no tienen que ver con ella. Les diría que tuviesen un poquito de 'sentidiño'. Está bien criticar, pero también está bien recibir alguna vez alguna propuesta sensata", ha defendido.

Con todo, el presidente de la Xunta sí ha mostrado su "absoluto respeto" a quien pide "mejoras para la sanidad". "Es lo que estamos intentando hacer", ha enfatizado antes de señalar que las medidas tomadas en los últimos meses son "pioneras en toda España" y "serán imitadas en otras comunidades". "Eso es lo que tenemos que hacer", ha insistido.