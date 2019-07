Miles de persoas retan á choiva para manifestarse polo Día de Galicia

Miles de persoas saíron ás rúas de Santiago de Compostela este xoves para celebrar, a pesar da choiva que aumentou durante toda a mañá, o 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, na manifestación masiva convocada polo BNG xunto a varios colectivos nacionalistas e independentistas.

Pasadas as doce do mediodía, a marcha, encabezada por unha faixa co lema Galiza. Un novo impulso, saíu da Alameda da capital galega, onde nos momentos previos concentrábanse centos de persoas con bandeiras independentistas, camisetas reivindicativas e mesmo algunhas senyeras e ikurriñas.

Ao ritmo da formación de música tradicional que ía no tramo dianteiro da manifestación, os participantes, precedidos dunha gran bandeira galega portada por varios voluntarios, entoaron diversas consignas como a clásica Galiza ceive, poder popular ou Galiza nación, autodeterminación.