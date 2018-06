Miles de persoas reclaman en Compostela máis atención e axudas ao rural

Varios miles de persoas procedentes de varios puntos de Galicia concentráronse este domingo en Santiago de Compostela para reclamar ás autoridades máis atención e axuda ao ámbito rural e denunciar o abandono do sector primario.

Os manifestantes concentráronse inicialmente nos xardíns da Alameda da capital galega e posteriormente percorreron varias rúas do centro histórico da cidade con pancartas alusivas á necesidade de fomentar a silvicultura, agricultura, gandaría, caza, pesca e outras actividades produtivas para contribuír ao desenvolvemento das zonas rurais de Galicia e preservar o medio ambiente.

O secretario xeral do sindicato agrario UU AA, Roberto García, destacou que "non hai incompatibilidade entre as distintas actividades de asociacións" porque "o gran inimigo do rural non son os pescadores, cazadores, silvicultores, senón o abandono e a ausencia de agricultores e gandeiros que poidan facer unha xestión natural do territorio".

García indicou a un grupo de xornalistas que o mantemento dos prados e cultivos son os que exercen de "devasas naturais" e sinalou que "a ordenación do territorio é posible" se hai agricultores, gandeiros e outros actores que os xestione.

En opinión do líder de UU AA (siglas de Unións Agrarias), o ámbito rural afronta actualmente entre os seus principais problemas o envellecemento da poboación, a falta de rendibilidade das explotacións e o "desmantelamento de servizos públicos" como consecuencia das medidas de axuste da Administración,

García observou que as estatísticas do Goberno mostran que os ingresos dos agricultores e gandeiros son dun 75 % da media salarial dun traballador, nun momento no que xa os soldos da poboación en xeral son "moi baixos".

Por iso, "vivir no rural é asumir ter peores condicións de vida, en educación ou en sanidade", dixo García, quen advertiu de que as autoridades parecen non tomar conciencia da situación de abandono.

Piden que "o axuste en Bruxelas non se faga sobre o gasto senón sobre o ingreso"

Sinalou que a partir do próximo mes de outubro os xubilados e pensionistas "deberán ter que interactuar coa Administración pública de forma dixital", sen ter en conta que "a maioría dos pobos non teñen cobertura de acceso a internet" e de que "unha maioría desas persoas non teñen nin teléfono móbil nin correo electrónico, nin tampouco acceso á información para iso".

O representante do sindicato agrario lamentou a "falta de sintonía e de realidade" para xestionar o ámbito rural, que representa un 80 % do territorio, comentou.

Preguntado pola súa opinión acerca da posibilidade de que o novo presidente do Goberno central, Pedro Sánchez, poida nomear como ministra de Agricultura á socialista galega Pilar Cancela, García indicou que esa é unha facultade que lle corresponde ao xefe do Executivo, pero considerou que sería positivo atendendo a que é coñecedora da "idiosincrasia e especificidade" de Galicia.

Con todo, opinou que o "gran reto" que deberá asumir o próximo ministro é a negociación da política agraria común, especialmente que "o axuste en Bruxelas non se faga sobre o gasto senón sobre o ingreso" porque "parece evidente que se hai que gastar máis en migración, seguridade e defensa, e increméntese o orzamento".

Pola súa banda, o presidente da federación de asociacións de silvicultores e produtores de madeira Promagal, Ramón Reimunde, expresou a súa preocupación polas "excesivas distancias" impostas pola Administración pública nos bordos das estradas, ríos e vivendas para previr incendios forestais, que leva a necesidade de tallar árbores e maleza, e que representa un custo elevado para os propietarios de terreos.

Reimunde considerou que a normativa da Xunta supón que "quen ten que pagar os custos é o propietario" e convidou a expor unha "expropiación", xa que calculou que iso afecta a unhas 100.000 hectáreas de terreo nas marxes das estradas, o equivalente a unha perda de produtividade duns 50 millóns de euros, segundo algunhas estimacións.

O representante de Promagal aludiu particularmente ás distancias de seguridade de catro metros a cada lado das estradas secundarias e de dez metros nas demais, que obriga aos propietarios deses terreos a cortar árbores e maleza, ademais do quince metros de distancia nas ribeiras dos ríos, algo que considerou "moi excesivo".

Na súa opinión, "se a Xunta impuxese todas as multas que debería pór por incumprir a lei poderiamos acabar" cun monto equivalente ao necesario para poder concluír as obras do inacabado complexo arquitectónico da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, porque "sacariamos millóns e millóns de euros", e afirmou que "esa lei -relativa ás franxas de seguridade nas estradas- non a cumpre case ninguén".

Así mesmo, o presidente do Clúster de empresas madeireiras galegas, Xosé Manuel Iglesias, expresou o apoio ao ámbito rural ante a "actividade heróica que supón hoxe en día ter unha actividade" nese espazo, dixo.

Preguntado polas franxas de seguridade impostas pola Xunta, considerou que sería "utópico" poder aplicar o plan de rozar as zonas de seguridade das estradas porque "non hai infraestrutura suficiente nin para limpar nin para recoller toda a madeira".