Miles de persoas secundaron a manifestación en Santiago de Compostela convocada por SOS Sanidade pública en contra dos "recortes" sanitarios, a "precarización" e o impulso á "privatización" por parte do goberno do PP na Xunta de Galicia, nun momento no que "nunca houbo tal mobilización de profesionais da sanidade".

Tras a pancarta coa lema Sanidade Pública en Perigo –Sanidade Pública en Perigo– os manifestantes arrincaron ao mediodía na Alameda con cánticos como "Feijóo, atende, a sanidade non se vende" ou "Non á privatización", e co apoio de case unha quincena de colectivos e plataformas galegas, así como de profesionais do sector e traballadores.

A protesta tamén estivo apoiada polos líderes dos principais partidos da oposición, Luís Villares (En Marea), Gonzalo Caballero (PSdeG) e Ana Pontón (BNG), que puxeron o foco sobre a presenza, precisamente este domingo, de Feijóo na protesta en Madrid convocada contra o Goberno de Sánchez en lugar de atender as demandas da sanidade galega.

A manifestación enmárcase nun contexto de conflitividade na sanidade galega, marcado pola folga de traballadores de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, a dimisión dos Xefes de Atención Primaria da área de Vigo ou das protestas do sector de ambulancias, como puxeron de manifesto desde a Plataforma SOS Sanidade Pública.

Manuel Martín, portavoz da Plataforma, denunciou "que toda a cidadanía e traballadores sanitarios están absolutamente en rebelión porque é inadmisible que un bo sistema como o de hai anos sexa desmantelado polo afán de Feijóo de dar unha oportunidade ás multinacionais privadas que están a desembarcar en Galicia".