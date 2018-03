Miles de mulleres percorren Vigo reclamando igualdade e chamando á folga o 8-M

Varios miles de persoas, sobre todo mulleres de todas as idades, percorren desde poucos minutos despois do mediodía o centro de Vigo nunha manifestación para reivindicar a igualdade e con chamamentos a secundar a folga feminista do 8 de marzo.

"Para transformar a vida das mulleres" é o lema da pancarta principal, na que se fai un chamamento expreso á folga laboral o próximo 8 de marzo pero tamén ao paro de coidados e de tarefas, xa que, segundo defenden as súas promotoras, "se paran as mulleres o mundo párase".

Á manifestación acudiron os líderes dos partidos da oposición en Galicia, Luís Villares (En Marea), Gonzalo Caballero (PSdeG) e Ana Pontón (BNG), que coincidiron en reivindicar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e cargaron contra as políticas do PP en España e na Xunta.