Miguel Caride dimite como portavoz municipal de Democracia Ourensana

O até agora portavoz municipal de Democracia Ourensana (DO), Miguel Caride, dimitiu desta función como "consecuencia lóxica" das disputas internas que se produciron nos últimos días entre un grupo de cinco edís críticos e o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, por presuntas irregularidades financeiras no seo do partido.

Así o confirmou a Europa Press na mañá deste luns, aínda que puntualizou que seguirá, con todo, como concelleiro de Infraestruturas, Mobilidade e Transporte. "É unha cuestión meramente formal, lóxica, non podo ser portavoz do grupo nesta situación", dixo.

Pola súa banda, o Concello de Ourense informou a través dun comunicado de que Armando Ojea Bouzo, edil de Recursos Humanos, será o novo portavoz do grupo municipal.

Ademais, este luns, o alcalde recibiu no consistorio ao exedil Mario González, para "despedirse no día que presentaba a súa renuncia", e a María Teresa Rodríguez, que trasladou ao rexedor "a súa vontade e compromiso de seguir traballando xunto ao alcalde nos proxectos de cidade".

MARIO GONZÁLEZ: "ESTA XA NON É A MIÑA GUERRA". Noutra orde de cousas, o xa exconcelleiro de Cultura de Ourense, Mario González, explicou este luns que el xa "tiña apalabrada co alcalde" a súa dimisión "antes de que ocorrese todo isto", en referencia á ruptura interna en Democracia Ourensana: "Esta xa non é a miña guerra, voume para a miña casa", resolveu.

Así o trasladou nunha rolda de prensa na capital ourensá, onde anunciou que deixa a concellaría porque "a filosofía e o concepto que Jácome ten da cultura" e o seu propio "son totalmente diferentes", e, "co paso do tempo, as diferenzas" se han ir "acrecentando máis".

González, que deixa ademais a súa acta e abandona o partido, puntualizou que, cando asumiu o seu cargo, el "sabía cal era a idea de política cultural que tiña o alcalde", pero este non chegou a entender que "a cultura axuda a crecer ás persoas e ademais é parte vital dunha sociedade".

En numerosas ocasións, remarcou que vivía "á marxe do que se movía no Concello" e que "estaba totalmente desconectado" porque el non era "das persoas que quedaban tomando cafés na praza Maior". "Eu veño facer unha xestión cultural, non veño facer política, ese mesmo venres falei cos dous bandos e díxenlles: esta xa non é a miña guerra, voume", explicou.

Con todo, o exedil defendeu que asinou a denuncia en Fiscalía presentada contra Jácome polas supostas irregularidades na formación xunto aos outros catro concelleiros porque os seus avogados llo recomendaron, para evitar o seu "desfile polo xulgado se o día de mañá hai algunha investigación".

O desenvolvemento dos feitos, acompañado de "toda a avalancha" de noticias na prensa sobre os encontróns internos, fixo que precipitase a súa decisión de abandonar o posto, porque non quería verse "mesturado", referiu, "en todo este tipo de información". Con todo, subliñou a súa disposición a marcharse "sen botar merda a ninguén" e agradeceulle " a todo o mundo a oportunidade" durante o ano que serviu no Concello: "Queixume que fose só un ano, para min foi marabilloso".

Finalmente, González quixo contestar, a título persoal, a quen pensan que os integrantes de DO chegaron ás institucións por diñeiro, achegando os seus ingresos bancarios e defendendo que el cobraba "1.100 euros líquidos ao mes --sen dedicación exclusiva--, dos cales 200 ingresábanse no partido", aínda que traballase " gratis" porque lle "gusta a cultura", sentenciou.