A Mesa di que 15.000 personas xa firmaron a iniciativa popular 'Xabarín'

A Mesa pola Normalización Lingüística informou de que, no ecuador da campaña Xabarín, que se prolongará ata o 2 de abril, xa se reuniron 15.000 firmas, seis veces máis do mínimo de 2.500 requirido pola lei de iniciativa popular para que esta proposición poida continuar tramítelos parlamentarios co fin de mellorar a programación infantil e xuvenil en galego na TVG.

A citada entidade de defensa e promoción da lingua galega lanza este mércores nas redes sociais a mensaxe "Xa somos 15mil, mais aínda faltas ti" e lémbralles ás persoas interesadas en mostrar o seu apoio a esta iniciativa que poden asinar os pregos oficiais en numerosos establecementos de toda Galicia.

"Necesitamos que ninguén quede sen asinar para demostrar que somos miles e miles as persoas que queremos galego en toda a oferta televisiva", sostén A Mesa, e engade que "os grupos parlamentarios, e principalmente o Popular que sostén ao Goberno, deben ver con claridade a forza da sociedade galega que demanda que a TVG lidere de novo a programación infantil e xuvenil cunha canle para todas as plataformas e unha App dispoñible en todos os dispositivos".

A proposición non de lei de iniciativa popular insta o Goberno galego a adoptar as medidas precisas para que a CRTVG aumente a oferta en galego destinada á infancia e os mozos nas televisións públicas a través dunha canle Xabarín, "con programación atractiva, actual, educativa e de produción galega dirixida ao público infantil e xuvenil", e dispoñible en todas as plataformas dixitais, así como unha App actualizada para todos os dispositivos e que conte ademais con programas e xogos.

A proposta insta tamén o Executivo autonómico a adoptar as medidas e accións precisas para garantir a opción dobrada ao galego nas plataformas dixitais e a TVE a emitir con opción dobrada ao galego todos os contidos da súa canle infantil e xuvenil e da súa App para o público infantil.