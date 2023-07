José Manuel Merelles é natural do concello ourensán de A Rúa. Licenciuose en Periodismo pola Universidade Complutense e ten traballado en varios medios de comunicación, entre eles o desaparecido rotativo pontevedrés Xornal Diario. En 1991 chegou á Administración galega, onde se responsabilizou durante anos da comunicación da antiga Consellería de Xustiza e, posteriormente, de Sogama. Desde 1999 encabezaba o departamento de comunicación da Axencia que agora pasa a dirixir. Din que é unha das persoas que mellor coñece ó sector turístico galego, ao que agora lle toca axudar desde a primeira liña de goberno.

Dígame, que é para vostede o turismo?

Fundamentalmente é unha actividade económica moi transversal que conecta persoas e territorios e que en Galicia xa xera arredor do 13% da ocupación laboral e outro tanto do PIB autonómico.

Tras moitos anos na segunda liña, coustoulle dar o salto á primeira e asumir o cargo?

A miña experiencia nos distintos departamentos de Turismo de Galicia acumula xa preto de 25 anos e coincide coa expansión e consolidación da Comunidade galega como destino turístico. Sen dúbida, esta é unha base sólida que espero contribúa positivamente a desenvolver agora o meu labor na dirección da Axencia Turismo de Galicia.

Dígame cales son nestes momentos as súas prioridades para mellorar o sector en Galicia.

Estamos no momento histórico máis doce para a actividade turística en Galicia pero, precisamente esta situación tan positiva, presenta novos retos aos que se enfrontar. A colaboración entre as institucións, as empresas e os profesionais é máis necesaria ca nunca ao obxecto de que o turismo non interfira ou mediatice a vida diaria e a actividade dos cidadáns nas nosas cidades e vilas..., de xeito que poidamos seguir presumindo dunha Galicia acolledora como valor estratéxico fronte a outros territorios. Na miña opinión, a sostibilidade turística é xa innegociable, e afondar na dixitalización e a internacionalización da nosa oferta son deberes que hai que atender. É, por suposto, a preservación dese grande ben que nos define e nos identifica que é o Camiño de Santiago e a súa meta, Santiago de Compostela, xunto ao noso patrimonio natural e cultural.

Que capacidade de crecemento cré que ten o Camino de Santiago? Que facer para aproveitar mellor a súas posibilidades?

O ano pasado, con preto de 440.000 compostelas outorgadas, o Camiño de Santiago recibíu o meirande número de peregrinos da súa historia e este ano, acaba mos de pasar dos 200.000, o que supón un crecemento de preto do 17%. Para xestionar este éxito, desenvolvemos o Plan director do Camiño de Santiago 2022-2027 no que se debulla unha folla de ruta con varios retos, obxectivos e estratexias, que unha vez desenvolvidos, vannos permitir afrontar os anos xacobeos 2027 e 2031 dun xeito óptimo.

As Rías Baixas levan anos situadas no top dez dos destinos turísticos en España. Estase aproveitando ben o potencial desta provincia?

O destino Rías Baixas vén sendo tradicionalmente, xunto a Santiago de Compostela, a locomotora turística de Galicia e mesmo pola provincia de Pontevedra transitan dúas das tres rutas xacobeas con máis peregrinos: o Camiño portugués e o Camiño portugués da costa. As Rías Baixas son un espello do noso éxito turístico, onde se concentra a oferta que máis demandan os que nos visitan: natureza, cultura e gastronomía. En moitos aspectos é un destino maduro ao que se lle presentan novas oportunidades no eido da sostibilidade e a internacionalización.

Que papel considera que debe xogar a Xunta na mellora do sector?

Como actividade económica de primeiro nivel, e con todas as competencias transferidas, o papel fundamental da Administración autónomica ha de ser a súa promoción, apoiando a comercialización da oferta e os produtos que o sector pon no mercado, escoitando as súas necesidades e poñendo ao seu alcance as ferramentas precisas para que este medre de xeito sostible e ordenado.

Non pensa que estamos aínda lonxe de explotar a capacidade real de atracción que poderían ter as Rías Baixas coa súa rede de puertos deportivos?

Neste ámbito, a rede de portos deportivos e o número de amarres ten medrado considerablemente na última década na costa galega e, por suposto das Rías Baixas o que posibilita que hoxe en día, os practicantes dos deportes náuticos conten cun amplo abano de posibilidades. De cara ao exterior, nós, en colaboración con Portos de Galicia, participamos en certames e feiras internacionais para promover esta actividade e a infraestrutura que a acolle e imos incidir na comercialización deste produto tanto no eido nacional como no internacional.

Competimos con Portugal ou o norte do país vecino é unha oportunidade por explotar?

A proximidade e a semellaza en boa parte dos recursos nas dúas beiras do Miño fan posible compartir oportunidades turísticas conxuntas e neste sentido estamos traballando, tanto no eido do Camiño de Santiago como no da oferta turística a través de programas europeos de cooperación transfronteiriza ou de acordos directos entre Galicia e o Norte de Portugal.

Galicia é, xunto, con Andalucía, o territorio con más distintivos de calidade

Non é tan só que as Rías Baixas sexan o territorio máis desenvolto do sector turístico en Galicia. As empresas do ramo tamén están aquí máis comprometidas coa calidade, a modernización e tamén a exploración de novos servizos á vangarda internacional.

O turismo supón xa casi o 13% do PIB provincial, xera máis de 40.000 empregos e este mesmo ano podería batir a marca dos tres mil millones de euros en facturación conxunta. Qué capacidade de crecemiento ten e cáles pensa que son as ameazas ás que se enfronta?

As Rías Baixas constitúen o territorio galego máis desenvolvido turísticamente de Galicia e os empresarios e os distintos actores que participan nesta actividade acumulan unha grande experiencia. Serán quen de traballar para poner en marcha novas iniciativas que permitan que o turismo siga medrando, sempre dentro dos parámetros da sustentabilidade e o respecto pola convivencia.

Excelencia e dixitaliciación son dous eixos de futuro dos que sempre se fla no sector. Que se podería facer desde o goberno para mellorar estes parámetros?

Na actualidade, Galicia é o territorio español que conta con máis distintivos de calidade turística Q, a marca máis recoñecida polos usuarios e os profesionais, en hoteis, apartamentos e aloxamentos rurais. Despois de Andalucía, é a segunda Comunidade autónoma con máis servizos acollidos a este distintivo. A calidade é xa un elemento indiscustible da nosa oferta que desde a Xunta imos seguir a incentivala e a desenvolvela en todos os ámbitos da nosa oferta turística. Por outra arte, a extensión da dixitalización no sector e nos procesos da actividade turística é un dos retos máis importantes que temos na actualidade e no imos incidir especialmente sempre escoitando as necesidades do sector.

Dígame cales son os seus lugares preferidos para veranear o para pasar calquera momento de vacacións.

Os que naceron na costa din que non poden vivir sen o mar e os que somos do interior, ás veces non podemos vivir sen as nosas montañas, vales e ríos. Galicia permite unha combinación perfecta entre estas dúas posibilidades que eu recomendo.