El 'merchandising' electoral, desde los tradicionales mecheros a los innovadores tatuajes

Más allá de los discursos y propuestas más o menos grandilocuentes, los partidos que se disputan la Xunta han alegrado los paseos electorales con reparto de diversos obsequios con el logo de cada uno, entre los que siguen muy presentes los caramelos y mecheros, pero también surgen propuestas arriesgadas como tatuajes temporales o pegatinas más "gamberras".

El PSdeG ha sido el partido que ha hecho un mayor despliegue en esta campaña y ha repartido elementos de lo más variopinto, siempre con su color rojo identificativo y, en esta ocasión, serigrafiados con su lema, Desta Vai.

A lo largo de estos quince días han repartido bolsas de tela sostenibles, bolígrafos, mecheros y caramelos.

Para adaptar sus regalos a una atípica campaña en invierno, los socialistas han querido, aparte, resguardar del frío y la lluvia a sus potenciales votantes y han repartido chaquetas polares de invierno, protectores labiales y paraguas. Todo de color rojo, por supuesto.

Los socialistas han tenido una campaña B de mercadotecnia, que han dirigido las Xuventudes Socialistas y entre los jóvenes han repartido pegatinas en las que han tirado de ingenio e ironía, parafraseando frases de su candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, como Queres kiwis?, por ejemplo.

El PPdeG ha optado por los objetos habituales y ha repartido por tanto bolígrafos, caramelos, barras de cacao y unas bolsas de tela.

Junto a esto, pastilleros y chapas con el lema de que Galicia funciona y rueda hacia adelante.

Una de las ideas originales de los populares fue lanzada a mitad de campaña, cuando presentaron una iniciativa familiar como un cuaderno para colorear con las medidas del programa electoral del PPdeG en materia de familia.

En la campaña popular ha tenido presencia, igualmente, una característica pulsera de color azul, similar a la que se utiliza en los festivales de música, y que el aspirante a continuar en la Xunta, Alfonso Rueda, no se ha sacado en sus actos.

La publicidad electoral del BNG, por contra, ha tenido su espacio mayoritariamente en redes, donde los nacionalistas han sido los más innovadores con numerosos y diversos vídeos electorales en los que han tirado de la ironía, la animación, la música y la apelación al sentimiento.

Con todo, en los mítines ha habido espacio para un material especial, las camisetas que la empresa local de Pontevedra Rei Zentolo diseñó con motivo de la visita de Ana Pontón a sus dependencias, una prenda en la que la candidata nacionalista sale representada como icono pop junto a la frase Do país.

La organización juvenil del Bloque, Galiza Nova, ha distribuido tatuajes con una frase viral en las redes sociales Nacionalista, lista, guapa.

También de tatuajes temporales ha tirado Sumar que, aunque esta vez rechazó el reparto de mercadotecnia electoral, por momentos sí reutilizaron pegatinas corporales que correspondían a la campaña del 23 de julio que encabezó la gallega Yolanda Díaz.

En Ourense, la formación local que aspira a conseguir representación, Democracia Ourensana, ha hecho una particular campaña en la que han evitado los mítines, que han sido sustituidos por actos de carnaval con disfraces en los que se podía identificar el color amarillo, el corporativo de la formación.

De hecho, en una de las principales jornadas del Entroido ourensano, Gonzalo Pérez Jácome se convirtió en el Power Ranger amarillo para demostrar que será su fuerza la que salvará a Ourense.

Aunque el actual alcalde de la ciudad de As Burgas no es el candidato a entrar en el Parlamento gallego, sí ha sido el protagonista del principal vídeo electoral de la formación en el que echa mano de sus dotes artísticas e interpreta un cover de la canción In the Navy, del clásico disco de los Village People.