Tres menores y su madre mueren en un incendio en Vigo

Las cuatro personas fallecidas este miércoles de madrugada en el incendio de un edificio en Vigo eran una madre y tres de sus hijos, Ezequiel, Aldara y Sara, todos ellos de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años, según sus vecinos.

De la familia, de seis miembros, consiguieron salvarse el más pequeño, un bebé, y su padre, gracias a que este metió al niño en el interior de la camiseta y salió por la ventana, de cuya cornisa estuvo colgado al menos quince minutos hasta que ambos fueron rescatados por los bomberos.

La familia vivía en el cuarto piso del edificio, situado en la calle Alfonso X El Sabio, el cual tiene cinco plantas y 30 viviendas, muchas de ellas ocupadas, siempre según los vecinos, quienes afirman que el fuego comenzó al mismo tiempo en el portal y en la quinta de las plantas, lo que vendría a alimentar las sospechas de que fue provocado, extremo que se encuentra bajo investigación.

Los vecinos describen a la familia afectada como "súper alegre" y sospechan de un antiguo vecino que vivía en el quinto y que fue desalojado hace un mes.

Este hombre, cuando le echaron, supuestamente dijo: "Si aquí no voy a vivir yo, no va a vivir nadie".

Los problemas con este vecino comenzaron porque existía un proyecto para unificar las viviendas del quinto, donde él vivía, las cuales fueron posteriormente tapiadas, lo que no impidió que fuesen ocupadas de nuevo.

El edificio tenía cortada el agua, de la que los vecinos se aprovisionaban por su cuenta, así como la luz, aunque algunas viviendas estaban enganchadas ilegalmente al suministro.

De hecho, fuentes de los servicios sanitarios que habían intervenido al menos dos veces en el edificio, lo describen como un "desastre" que "daba miedo" con cables descendiendo por las zonas comunes para ser enganchados ilegalmente, y con escaleras a punto de venirse abajo.

Los bomberos remitieron varios informes al Ayuntamiento por sendas intervenciones anteriores, con conatos de incendio, los cuales han sido puestos este miércoles en manos de la Científica, que investiga el suceso.

En el inmueble, según denuncian varios vecinos del propio edificio y de la zona, se trapicheaba con droga.

El incendio ha dejado, además de las cuatro víctimas mortales, nueve heridos, seis de los cuales se encuentran en la UCI, según fuentes de la Consellería de Sanidad.

Seis de los nueve heridos se encuentran en la Uci, según fuentes de la Consellería de Sanidad.

En la Uci del hospital Povisa está ingresada una niña de ocho años en estado grave, mientras que en la Uci del hospital Álvaro Cunqueiro permanecen cinco pacientes, uno de ellos en estado muy grave.

Además, permanecen en el hospital Álvaro Cunqueiro un menor, un hombre de 52 años y un bombero de 43, todos ellos heridos leves, mientras que en la clínica Povisa otros dos afectados fueron dados ya de alta.

En el lugar de los hechos, en el número 6 de la calle Alfonso X, fueron atendidas siete personas, una de las cuales solicitó el alta voluntaria.

Se movilizaron dos ambulancias, dos de Soporte Vital Avanzado medicalizadas y otras cinco de Soporte Vital Básico, así como el equipo sanitario del Punto de Atención Continuada de Vigo.

El fuego ha afectado al número 6 de la calle Alfonso X y ya está sofocado.

Al lugar se han trasladado efectivos de los bomberos, policía local y policía nacional, además de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

La concelleira delegada del área de Seguridad, Patricia Rodríguez ha lamentado las víctimas mortales y confirmado que son cuatro "jóvenes", tres de ellos menores de edad. Sobre el cuarto fallecido ha señalado que los profesionales tienen dudas de que, "por su fisonomía", sea adolescente o tenga más de 18 años.

Preguntada si el fuego podría ser intencionado, Rodríguez ha pedido dejar trabajar a los investigadores. "Es verdad que son situaciones en las que naturalmente nos ponemos muy nerviosos, buscamos culpables y es humano que los familiares y los amigos y la gente más cercana esté inquieta y piense ese tipo de cuestiones, pero lo mejor es dejar trabajar a los profesionales", ha subrayado.

La concelleira delegada de Seguridad ha confiado en que a media mañana haya más datos oficiales sobre las víctimas y la investigación.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado "desolado" por el incendio y ha agradecido la "rápida reacción" de los servicios de emergencias.

En un mensaje en la red social X, antes Twitter, expresa sus "condolencias para las familias de los fallecidos y sus seres queridos", e informa de que acaba de hablar con el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, para transmitirle la "solidaridad y el apoyo" de la Xunta.

"Gracias a los equipos de emergencia por su rápida actuación", termina su mensaje.

