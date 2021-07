Una menor con discapacidad acusa a un hombre de tocamientos en Vigo

Un acusado de abusar sexualmente de una menor con una discapacidad reconocida del 48 por ciento, J.R.V.I., negó este lunes los hechos en la Sección Quinta de la Audiencia, al tiempo que la niña mantuvo que este hombre le realizó tocamientos en su vivienda de Vigo.

El procesado explicó que conoció a la menor a la salida de un supermercado en 2017, así como que en dos ocasiones posteriores ella se presentó en su portal asegurando que un hombre mayor la perseguía. Por ello, él manifestó que le permitió entrar en su vivienda con el objetivo de identificar al varón que la seguía desde su balcón. No obstante, señaló que no observó a ninguna persona, por lo que facilitó su número de teléfono a la niña con el objetivo de que su madre se pusiese en contacto con él para explicarle lo ocurrido. Finalmente, relató que "rompió la relación personal con esta menor al ver que la madre no lo llamaba". Sin embargo, remarcó que jamás intentó abusar sexualmente de ella o quitarle la ropa cuando esta accedió a su vivienda, pero reconoció que ambos se comunicaron a través de una aplicación de mensajería móvil. Aunque observó que la menor presentaba dificultades para expresarse, lo achacó a que ella le aseguró que "era rusa".

Mientras, la niña indicó que este hombre "le ofreció chuches" y la invitó a su vivienda, donde le dijo que guardaba muñecos. Además, la menor detalló que accedió en varias ocasiones al domicilio de este hombre, donde apuntó que él intentó quitarle la ropa y le realizó tocamientos en la zona genital y los pechos pese a que ella "no quería".

Una ginecóloga que examinó a la niña descartó que se produjese un episodio de penetración y no observó que esta presentase una erosión en la zona genital, aunque indicó que de haberse producido tampoco podría ser perceptible dado que la evaluación se realizó dos meses después de los supuestos hechos.

Las psicólogas, por último, consideraron que el relato que ofreció la víctima en las distintas fases resulta "creíble".

La Fiscalía Provincial de Pontevedra había pedido seis años de prisión para el procesado por la supuesta comisión de un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años, así como la medida de libertad vigilada durante cinco años más.