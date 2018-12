Membros do Comité de En Marea denuncian "suplantación de identidade e boicot"

Varios membros do Comité Electoral, os que ata agora representaban a maioría no órgano, denunciaron este martes un "boicot" contra o funcionamento do mesmo, despois de que se dese unha "suplantación de identidade" por parte doutros compañeiros.

Diso deron conta Sonia Mauriz, Carlos Franco, Jenny Medina e Martiño Ramos nunha rolda de prensa ás portas da sede de En Marea, despois de que non se lles permitise a entrada.

A comisión de garantías decidiu este luns suspender "de forma cautelar" ao tres membros do Comité Electoral -elixido o plenario- que pediron as claves para acceder ao censo electoral, o que provocou a paralización das eleccións.

O tres membros, nunha "reunión telemática" mediante a aplicación Telegram, non aceptaron esta suspensión pero, con todo, dentro deste órgano houbo quen entenderon que se debía acatar esta decisión e por tanto engadiron a esta canle ao tres persoas suplentes, polo que entenden que a lexitimidade do Comité se viu vulnerada".

Desde que se incluíron ao tres novas persoas, o Comité Electoral é "ilegal" en tanto que como os membros aos que se pediu o seu cesamento non o aceptaron, pasou a estar conformado por 16 persoas e non por 13 como marcan os estatutos de En Marea.

"De forma unilateral Daniel Conde decidiu unir ao tres persoas seguintes da lista" que son afíns á actual dirección, deturpando a representatividade elixida no plenario, denunciaron.

"Isto é unha suplantación de identidade en toda regra", dixo Mauriz que subliña que nesa canle está a darse unha "votación de xeito evidente ilegal".

Empregando esta nova lexitimidade do Comité este martes realizouse unha votación telemática na que se acordou acatar as peticións da Comisión de Garantías, informando diso aos medios de comunicación e desconvocando a conferencia de prensa dos seus compañeiros que, finalmente, tivo lugar na rúa.

Mauriz explicou que non aceptan a resolución da comisión de garantías porque mediante a mesma "pretenden modificar a composición" do Comité Electoral en "unha vulneración máis dos acordos do plenario que están a ser violentados".

Ademais, denunciou que para pedir o cesamento dos membros do Comité que pediron as claves de acceso ao censo -Pablo Neves, Martiño Ramos e Raquel Bernárdez, todos eles militantes de Esquerda Unida- "estanse vertendo acusacións moi graves".

Segundo relataron, está a actuarse contra os seus dereitos posto que elas están "en situación de vulnerabilidade absoluta" xa que "aínda non viron unha soa proba das acusacións".

Pídeselles un cesamento en aras dunhas "auditorías secretas" que en ningún momento reveláronselles: "A dirección non nos informa de nada".

E, con todo, aseguran que a petición realizada vai en contra das regras internas de En Marea en tanto que "aos membros do Comité só se lles pode revogar, non suspender, nin cesar" de forma que só estarían obrigados a deixar o seu posto mediante un proceso "revogatorio" que suporía que fose o plenario o que os apartase porque foi o órgano que os designou.

Por iso, Mauriz lamentou que as funcións do Comité quedaron deturpadas de forma que non poden tomar decisións, "non podemos elixir unha data" para as novas votacións "porque a dirección non nos informou de cal vai ser a nova empresa, non nos informou de nada".

Por iso, aseguran que a pesar de que o Consello das Mareas, o máximo órgano político de En Marea, decidise implementar seis "medidas técnicas" que implican, entre outras, prescindir das empresas xestoras do censo electoral e do sistema de votación para as súas primarias, para celebrar as mesmas opinan que "non hai intención deste ano".

De feito, non permitiron que o Comité Electoral integre ao seu "interventor" no grupo técnico para organizar, algo que "é un pouco surrealista".

Por iso, e a pesar de que incidiu en que o Comité é un "órgano neutral" e non quere situarse sobre as responsabilidades da situación, considerou que no Comité electoral están a soportar un "boicot non sabemos por parte de quen".

Finalmente, Martiño Ramos defendeu a actuación do Comité que "en ningún momento vulnerou a lei" durante o proceso previo á data das eleccións posto que se actuou de forma análoga a outras veces" e "o comité non entrou por ningunha porta de atrás".

Ramos formou parte do Comité Electoral de En Marea durante o proceso interno que elixiu as persoas que concorreron ás eleccións autonómicas de 2016 e asegurou que a forma de proceder foi "idéntica".

O acceso ao censo entón fíxose "con total normalidade" e sen "ningún tipo de reparo" por parte de ningún inscrito.

Por iso, non acepta a petición de cesamento "que non se fundamenta no sistema de regulación interna que ten En Marea", resolveu.