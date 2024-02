Los 10 mejores sitios para ver el atardecer en Galicia

Contemplar un bonito atardecer en las playas de Galicia, en sus acantilados o cualquiera de sus impresionantes enclaves es una de esas experiencias que no se olvidan.

Por eso hemos seleccionado 10 lugares espectaculares para disfrutar de una puesta de sol en Galicia. Desde la encantadora caracola de la Costa da Vela, hasta los impresionantes Acantilados de Vixía Herbeira o la Ribeira Sacra, cada uno de las ubicaciones de este reportaje guarda la promesa de un atardecer en Galicia único.

Atardecer en la caracola de la Costa da Vela

Contemplar el atardecer desde la caracola de la Costa da Vela, en el Cabo Home, es una experiencia mágica en Galicia. Con las Islas Cíes de fondo, los acantilados de la Costa da Vela convierten este rincón de las Rías Baixas en uno de los destinos más visitados durante el verano.

El sol desaparece en el mar entre las islas Cíes y la Isla de Ons, creando una estampa espectacular con la emblemática caracola de Cabo Home como protagonista. Un momento único que captura la esencia poética de la naturaleza gallega.

Cómo llegar a la Caracola de Donón

Atardecer en el Cabo Vilán

El atardecer en el Cabo Vilán, destacado faro de la Costa da Morte en Galicia, ofrece una experiencia única. Situado en acantilados que reflejan la fuerza del océano, este lugar íntimo invita a la desconexión.

Ideal para sentarse, escuchar el mar y sentir el viento, el faro brinda la oportunidad de contemplar el atardecer con alguien especial, creando así momentos únicos y maravillosos.

Este rincón gallego no solo ofrece una vista espectacular, sino también la posibilidad de crear recuerdos inolvidables en un entorno natural que encapsula la esencia de la Costa da Morte.

Cómo llegar a Cabo Vilán

Atardecer desde el mirador de la Ría de Vigo

El mirador de la Ría de Vigo, ubicado en Redondela, específicamente en Cedeira, es un secreto bien guardado que ofrece vistas privilegiadas desde un pequeño banco de madera conocido como "Campo de Rata".

Aunque llegar a este lugar puede no ser sencillo, la búsqueda vale la pena. Desde la instalación del banco, este mirador ha pasado de ser conocido por unos pocos a convertirse en uno de los destinos más visitados de las Rías Baixas.

Cómo llegar al Mirador de "Campo de Rata"

Atardecer en la Ribeira Sacra

El atardecer en la Ribeira Sacra se viste de una belleza natural única en el mirador de Cabo do Mundo.

Rodeado por las escarpadas laderas, viñedos que se extienden a tu alrededor y las sinuosas aguas del río Miño, este enclave tiene una ubicación privilegiada que lo convierte en uno de los rincones más destacados de Galicia para disfrutar de una puesta de sol inolvidable.

En la Ribeira Sacra, abundan los miradores, pero el de Cabo do Mundo destaca como uno de los mejores, especialmente para aquellos que buscan compartir el espectáculo del atardecer en pareja.

Cómo llegar al mirador de Cabo do Mundo

Atardecer en el fin del mundo

Contemplar un atardecer en el fin del mundo es una experiencia única en uno de los lugares más emblemáticos de Galicia.

El cabo de Fisterra, hogar de uno de los faros más populares de la Costa da Morte, ofrece panorámicas impresionantes del océano Atlántico, así como de la Ría de Corcubión y la costa de Carnota.

Este faro, además de ser un punto de referencia visual, se convierte en un lugar de reflexión para los peregrinos que completan la continuación del Camino de Santiago hasta este punto final, pasando por Muxía.

Los atardeceres inolvidables están garantizados al ver al sol retirarse desde el fin de la Tierra, creando una atmósfera mágica y reflexiva que se funde con la belleza natural de este rincón gallego.

Cómo llegar a Cabo Finisterre

Atardecer desde el Banco de Loiba

En los acantilados de Loiba, en Ortigueira, A Coruña, se encuentra el banco que ostenta el título de "El mejor banco del mundo", "O mellor banco do mundo," o "The Best Bank of the World."

Este lugar único no solo ofrece vistas impresionantes que abarcan desde el cabo de Estaca de Bares hasta el cabo Ortegal, sino que también se destaca como uno de los rincones más románticos de Galicia para disfrutar del atardecer en pareja.

Al sentarse en este banco, se invita a esperar pacientemente a que el sol descienda, manteniendo la mirada fija en el horizonte para deleitarse con una puesta de sol emocionante.

Cómo llegar a los acantilados de Loiba

Atardecer desde los acantilados de Vixía Herbeira

Los Acantilados de Vixía Herbeira, elevándose a una impresionante altura de 613 metros, se erigen como los acantilados más altos de la Europa continental.

Ubicados en la majestuosa sierra de la Capelada, entre los municipios de Cariño y Cedeira, estos imponentes acantilados ofrecen una perspectiva única y grandiosa de la costa gallega.

La magnitud de su altura se combina con la belleza natural de la región, creando un escenario espectacular para disfrutar de un atardecer que pinta el horizonte con colores vibrantes y transforma los acantilados en un lienzo extraordinario.

Cómo llegar a la Garita de Hebeira

Atardecer desde la Playa de Doniños

Para aquellos que prefieren disfrutar del atardecer a nivel del mar y sin la grandiosidad de alturas épicas, al final de los dos kilómetros de suave arena de la Playa de Doniños, se encuentra un chiringuito que ofrece la oportunidad de contemplar el ocaso mientras disfrutas de una refrescante caña.

Este rincón junto al mar no solo ofrece la belleza del sol sumergiéndose en el horizonte, sino que también permite relajarse en un ambiente playero y distendido.

Cómo llegar a la Playa de Doniños

Atardecer desde el Monte de San Pedro

En el monte de San Pedro, ubicado en A Coruña, se ofrece una experiencia única al presenciar un atardecer desde una elevación de 142 metros.

Este parque no solo brinda una vista impresionante del sol descendiendo en el horizonte, sino que también está acompañado por una histórica batería de costa que alberga dos imponentes cañones Vickers de 381 mm.

Cómo llegar al mirador del monte San Pedro

Atardecer desde el Monte Pindo y cascada de O Ézaro

Desde el Monte Pindo, con sus imponentes 629 metros sobre el nivel del mar, se puede disfrutar del último segundo de luz solar, según un físico y catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Santiago de Compostela.

Esta elevación ofrece una vista expansiva de 89 kilómetros de horizonte, proporcionando una experiencia única al observar el atardecer desde tal altura. A escasa distancia se encuentra otro mirador destacado, el de O Ézaro, que ofrece una vista espectacular de la desembocadura del río Xallas, culminando en una majestuosa cascada.

Cómo llegar al Monte Pindo