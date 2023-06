Los mejores memes sobre la polémica por las vallas de 'Sangenjo' y 'La Coruña'

La campaña lanzada en los últimos días por al asociación Hablamos Español, que colocó vallas publicitarias con los nombres en castellano –no oficiales– de localidades como Sanxenxo (Sangenjo), Ourense (Ourense) y A Coruña (La Coruña), ha tenido una rápida respuesta de los usuarios de las redes sociales.

Precisamente este viernes, Hablamos Español denunciaba la "desaparición" de su cartel en Sanxenxo y los daños que sufrió el que colocaron en Ourense. Mientras, A Mesa por la Normalización Lingüística celebró una concentración en A Coruña para reivindicar la toponimia oficial en gallego y denunciar el "odio" hacia esta lengua.

Pero, como siempre, el ingenio se ha abierto paso en medio de la polémica suscitada por la acción de la plataforma que preside Gloria Lago. Recopilamos a continuación (con la ayuda de Kiko Novoa y Atilano Maldizer) los mejores tuits y memes sobre este asunto: ¿Sabes dónde están Castro Cuál de Ellas, Empizarrame, Frailecillo, Te la Pela o Excavadoras de Monarca?

Deus vos bendiga II pic.twitter.com/JVpDLB57at — Kiko Novoa (@kikonovoa) June 30, 2023

Deus vos bendiga III pic.twitter.com/GxhSxCi9a9 — Kiko Novoa (@kikonovoa) June 30, 2023

Palas de Rei

A ver, que hay un aeropuerto allí al lado! que rabeen los del bloque pero es cosa seria, no vamos a andar con gallegadas para recibir a la gente.

Luego dicen que no nos gusta el gallego, no! es que hay que ser prácticos hombre, e internacionales.

Hablemos Español para lo serio. pic.twitter.com/bcg8MN3V7F — Atilano Maldizer 🛰️ (@AMaldizer) June 30, 2023

De este pueblo por el que también hemos pasado ya no os digo nada porque hemos comprobado que no debe haber ni un sólo lugareño que no lo llame ya por su nombre en español. Frailecilleros, os damos las gracias en nombre de España y su unidad. pic.twitter.com/BHg8GsNwe8 — Atilano Maldizer 🛰️ (@AMaldizer) June 30, 2023

A ver, no es por nada, pero a mi los nombres en español, que quereis que os diga, es que hasta me ponen más!!

Lo dices en gallego y dices uffff, pero que bajón!

Además, que en Galicia tenemos que fomentar la natalidad, no? Pues eso,

Mejor Hablemos español! pic.twitter.com/rgngXAI6Z8 — Atilano Maldizer 🛰️ (@AMaldizer) June 30, 2023

A ver, para que lo entendais, es simple: no hay nada más gallego que lo español. Si Galicia pertenece a España, que hay más gallego que un repollo? Lógica. Lo veis benegeros? La identidá gallega cabe dentro de España. Y nuestros lugares merecen ser dichos como dios manda. pic.twitter.com/vzCIDZeebr — Atilano Maldizer 🛰️ (@AMaldizer) June 30, 2023