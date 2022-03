Medio centenar de ucranianos llegarán a Galicia durante los próximos días

La respuesta social ante la catástrofe humanitaria provocada por la invasión de Ucrania por el ejército de Rusia se multiplica con el paso de los días, y el eco de las acciones realizadas hasta la fecha incrementa la participación de los ciudadanos, que buscan los cauces para hacer llegar su disposición a socorrer a quienes se encuentra en el trance más amargo de su existencia.

Puesta en marcha la campaña para recoger alimentos y medicinas, la segunda vertiente de la corriente solidaria y espontánea se pone de relieve a través de otra intervención colectiva y al margen de las instituciones públicas. El germen está en Fundiciones Rey, y de su ejecución se encargan dos personas desde Sanxenxo y Vilagarcía, Ainhoa Fervenza y Manuel Castro, respectivamente.

El objetivo es dar cobijo a aquellos ucranios que lo deseen. El primer paso fue elaborar un censo de familias dispuestas a cederles un techo, y a la llamada respondieron más de medio centenar. La mayor parte están asentadas en el municipio de Sanxenxo, pero también las hay de Cuntis, Olerios, Camariñas, A Estrada o Caldas de Reis.

TRANSPORTE. Superado este reto, también alcanzaron el segundo, que es igual de imprescindible: contar con una empresa dispuesta a realizar el viaje. Para el primero está la firma Transportes Abalo, de Caldas de Reis. La salida no tiene fecha fijada pero podría ser de inmediato.

Monbus realiza el traslado desde Lugo a Ribadumia. CEDIDA

Serán tres días de viaje hasta Polonia, donde un grupo de voluntarios se encargan de organizar el desplazamiento, y posiblemente se demore más la llegada porque será necesario realizar varias paradas para descansar, tanto los conductores como los pasajeros.

Manuel Castro apunta su previsión de que serán varios los viajes, teniendo en cuenta la respuesta a la petición de ayuda, aunque apunta que para que sea posible realizarlos deberán contar con apoyo económico para compensar al menos los gastos que supone a las empresas que se impliquen en este cometido.

Vendrán unidades familiares, formadas por un máximo de tres personas, y en ningún caso cabe la posibilidad de que viajen menores de edad solos, ya que esta responsabilidad corresponde a las instituciones públicas.

En relación con la duración de la estancia en Galicia, solo se pueden hacer conjeturas porque estará determinado a la evolución de los acontecimientos bélicos. "Parto de la base de que estas personas estarán bien acogidas, pero me pongo en su tesitura y pienso que a mí me gustaría que me acogieran pero, al mismo tiempo, estaría deseando regresar rápidamente", plantea Ainhoa Fervenza.

RETORNO. "Estamos hablando de que, en principio, habrán podido coger sus papeles y dinero para reorganizar su vida", agrega, y apunta que otro motivo por el que querrán retornar cuando antes: estriba en que los hombres de sus familias quedaron el Ucrania para combatir y estarán deseando reencontrarse con ellos.

Cuando se refiere a la razón que le llevó a implicarse en esta taera, responde que "como vecina de Sanxenxo, quiero contribuir de alguna manera" y añade que "al final, también nos sirve para aplacar la conciencia, porque ayudando te sientes útil".

FUENTE: Medio centenar de ucranianos llegarán a Galicia durante los próximos días

Dos camiones con alimentos y medicinas partieron este lunes hacia Polonia

La actividad es frenética en una nave de 10.000 metros cuadrados situada en Ribadumia, que está reconvertida en el lugar donde se almacenan los alimentos y las medicinas donados por particulares y empresas, destinados a la población de Ucrania.



Los dos primeros camiones partieron en la mañana de este lunes, cumpliéndose así la iniciativa que está protagonizando la empresa de Vilagarcía Fundiciones Rey, a la que pertenecen los vehículos y se hace cargo del gasto que suponen estos desplazamientos.



Son 40.000 kilos los que transportan, y es posible que no tarde en partir un tercero con la misma carga. Para sus conductores el itinerario no resulta extraño porque es el que realizaron varias veces, trasportando piezas elaboradas por la empresa arousana, que mantiene una relación comercial con Ucrania que se prolonga desde hace seis años y fue el detonante de la campaña solidaria que encabeza Elías Cochón.



En tres días habrán llegado a un lugar de Polonia próximo a la frontera, donde se harán cargo del cargamento los voluntarios de ese país. Pero es solo una gota en el océano.



La llegada de furgonetas y autobuses (como el de la empresa Monbus, procedente de Lugo) trayendo alimentos no perecederos y medicinas a Ribadumia es constante, pero es necesaria financiación para hacer frente a los gastos que supone llevarlos a quienes los necesitan con urgencia, reclama Elías Cochón. "No vale de nada si no hay gente que nos ayude a fletar los camiones", señala. "No tiene sentido, tenemos la nave llena", advierte.