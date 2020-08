La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) critica la ausencia de coordinación de los médicos de familia con los rastreadores contratados por el Sergas para rastrear casos de Covid en Galicia e información bidireccional entre ambos colectivos.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Agamfec, Jesús Sueiro, ha insistido en que "el problema es que son gente contratada fuera del sistema". "No tenemos prácticamente conocimiento de lo que hace, ni del protocolo que usan, ni de los resultados de lo que hacen", ha lamentado.

Por ello, ha insistido en que a los médicos de primaria no les "gusta la idea" de tener este servicio externalizado por "ser una cosa tan importante como el rastreo de contactos" de casos de Covid positivos. "Deben estar (los rastreadores) coordinados con los médicos", ha abundado.

"No hay coordinación. No sabemos a qué se dedican", ha lamentado Sueiro por parte de Agamfec. "Supongo que harán su trabajo bien", ha apostillado. "No existe ningún tipo de información de ellos a nosotros y de nosotros a ellos", ha matizado.

En este sentido, ha explicado que los médicos de familia en Galicia realizan el seguimiento de sus pacientes positivos de Covid, mientras que los rastreadores se encargan de los contactos. "No sabemos si dan positivo o no o el tipo de control", ha abundado.

Para Sueiro "lo lógico" es que el control de estas personas lo haga "Saúde Pública", departamento que para Agamfec "tuvo protagonismo escaso en la pandemia". "Lo lógico es que liderase este tipo de tareas", ha concluido.