El médico de Familia será quien decida si la consulta es presencial o telefónica

El médico será quien decida si una consulta de Primaria debe ser telefónica o presencial. La directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Estrella López Pardo, explicó este jueves en la comisión de Sanidade del Parlamento que debe ser el profesional el que haga ese cribado y anunció que se trabaja para conseguir antes de que acabe el año el objetivo de que el 60% sean en persona.

En la actualidad, la situación es muy heterogénea y depende de qué centro de salud se trate y también de qué profesional. En todo caso, el Sergas no permite al paciente solicitar una cita presencial por internet, pero sí si acude en persona a hacerlo en su centro. Si el usuario llama por teléfono para concertar la cita, a veces se le adjudica directamente una telefónica; otras se le da a elegir o incluso el propio personal administrativo pregunta al paciente cuál es su problema de salud y le orienta hacia una u otra; es decir, realiza un pequeño cribado.

Cuando el Sergas comunicó en primavera que, dentro de los acuerdos de gestión, habría un incentivo para incrementar las consultas presenciales, esto molestó profundamente a la mayoría de médicos de Familia que entendían que se estaba dando una imagen errónea de su labor, ignorando que la presencialidad formaba parte intrínseca de su especialidad y dando a entender que solo la ejercerían si se les pagaba un plus. También denunciaban que había sido el Sergas quien había modificado las agendas para que se hicieran preferentemente consultas telefónicas.

En mayo se volvieron a modificar las agendas para que contaran con más huecos para citas presenciales, pero esa medida se materializó de forma muy desigual en los distintos centros de salud. La posibilidad de que siempre se hiciera un filtro para decidir cuándo convenía una u otra era algo que apoyaban muchos facultativos mientras que para otros debía ser decisión del paciente, como ocurría antes de la pandemia.

El socialista Julio Torrado llamó este jueves la atención sobre cómo esa medida suponía un cambio de modelo "no que ata o de agora decidía o usuario". Sin embargo, no cree que se le esté dando esa capacidad de decisión al facultativo. "Non lla deron ao profesional", advirtió y recordó que, en realidad, lo que había pasado es que se habían incrementado las listas de espera.

"É certo que a presencialidade viuse reducida no período estival", explicó López Pardo pero avisó de que "as axendas dos médicos xa están preparadas para facer un índice de presencialidade axeitada". Insistió que este se verá incrementado a lo largo de este mismo mes.

Por su parte, Montserrat Prado del BNG acusó al gobierno gallego de no hacer uso de todas las competencias de sanidad a su alcance, como la creación de la figura de psicólogo clínico en Primaria. "Hai milleiros de galegas e galegos sen posibilidade de acceder a servizos de Saúde Mental", recordó. A su juicio, habilitar plazas de esa categoría en centros de salud, o de otras como fisioterapeutas, implicaría dar un paso en la mejora de la Atención Primaria, que está "esmorecendo", según recordó, al aumentar su cartera de servicios actual.