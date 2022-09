Las Medallas Pardo Bazán premian a "referentes" en el camino de la igualdad

Cristina Fernández, la primera farera gallega; la Fundación María José Jove y la asociación Íntegro han recibido este martes las Medallas Pardo Bazán con las que se reconoce la contribución de personas y entidades para construir una sociedad más igualitaria, justa y solidaria.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el acto de entrega de las Medallas Emilia Pardo Bazán 2022, ha celebrado que estas condecoraciones premien la trayectoria de mujeres referentes "que inspiran a las demás a seguir el camino de la igualdad".

Durante su intervención, el titular del Gobierno gallego puso de relevancia el ejemplo de la "gallega universal" que da nombre a estas distinciones pues "sus lecciones son una guía para saber de dónde venimos, qué logramos y qué nos queda por conseguir para que la igualdad real sea cada vez menos un horizonte, y cada vez más una realidad".

En ese mismo sentido, ha asegurado que no hay táctica ni discurso político que pueda ignorar que las mujeres aún son víctimas de la desigualdad por lo que en la lucha de la igualdad no caben "ni titubeos, ni pasos atrás". Rueda ha hecho hincapié en la necesidad de que las niñas y los niños tengan espejos en los que mirarse encontrando deportistas, científicas, empresarias o artistas que les demuestren que no hay límites para sus aspiraciones.

"Menos clichés nocivos y más referentes", ha dicho "como presidente de la Xunta, pero también como padre de dos hijas" por lo que hará "todo lo que esté en mi mano para que el presente y el futuro de todas las niñas y adolescentes en Galicia sea un presente y un futuro en igualdad".

En esa misma línea, tuvo también palabras de reconocimiento para las premiadas con las Medallas Emilia Pardo Bazán de este año.

De Cristina Fernández, primera farera de Galicia y segunda de España, ha destacado su "pericia, bravura y naturalidad" que demuestran sus 48 años al frente del faro del Cabo Vilán y ser un ejemplo de que no hay profesión ni territorio vedado para las mujeres.

En el caso de la Asociación Íntegro de Cabana de Bergantiños, el titular del Ejecutivo autonómico ha remarcado cómo la igualdad y el compromiso están en su esencia, así como las tres décadas de dedicación para que las mujeres con discapacidad puedan acceder a un trabajo con el que desarrollar con autonomía su vida.

Por último, sobre la Fundación María José Jove, puso de relevancia Rueda su trabajo para que los menores cuya casa se vio invadida por la lacra de la violencia machista encuentren en la Fundación un segundo hogar.