As Medallas de Ouro recoñecen o Camiño como "a gran contribución de Galicia á cultura universal"

O arcebispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio Barrio; o profesor e estudoso do roteiro xacobeo Paolo Caucci von Saucken; a hospitalera do albergue de peregrinos de Fisterra, Begoña Valdomar Insua; a Asociación Discamino e, a título póstumo, o primeiro comisario do Xacobeo en 1993, José Carro Otero, recibiron este sábado 24 de xullo no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura a Medalla de Ouro de Galicia, a máis alta distinción que outorga a administración autonómica.

Con motivo do Ano Santo extraordinario, a Xunta recoñeceu coa Medalla de Ouro de Galicia a persoas e entidades vinculadas coa difusión do Camiño de Santiago, "a gran contribución de Galicia á cultura universal" e "un monumento vivo, que non se contempla, senón que se experimenta, sente e transmítese".

O evento comezou sobre as 13,00 horas, unha vez tomaron asento os galardoados e todos os asistentes. Nese momento, coa marcha do Antigo Reino de Galicia como banda sonora, entraron no Museo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, entre outras autoridades.

A continuación, Diego Calvo, como chanceller das Medallas de Galicia leu o decreto 128/2022 do Consello do pasado 14 de xullo polo que se aprobaba a entrega da Medalla de Ouro aos cinco galardoados nesta edición.

Como apertura do acto, o cantante compostelán Fredi Leis interpretou o seu tema Anoche seguías brillando.

Posteriormente, xa no escenario o presidente da Xunta e os premiados, deu inicio a entrega das medallas e os respectivos discursos dos galardoados.

IGLESIA E INVESTIGACIÓN. O primeiro en recibir a Medalla de mans de Alfonso Rueda foi o arcebispo de Santiago, Julián Barros Barros, "pola súa contribución e impulso ao coñecemento da peregrinación á Catedral".

Nacido en Manganeses de la Polvorosa (Zamora) en 1946, foi reitor do Seminario Maior de Astorga, profesor de Historia Eclesiástica e Historia de España. É arcebispo de Santiago desde 1996.

Julián Barros agradeceu no seu discurso a "admiración" que lle causaba que se lle realizou este recoñecemento. "A resposta pola miña banda é a gratitude sincera e oxalá fose tanta como o pobo galego merécese", sinalou.

Para Julián Barros, a tradición cultural da peregrinación a Santiago de Compostela "segue sendo na terceira década do terceiro milenio un instrumento adecuado susceptible de expresar un sentido profundo da existencia humana e, por tanto, da vida de fe cristiá".

A continuación, recibiu este recoñecemento o profesor da Universidade de Perugia Paolo Caucci von Saucken, un dos estudosos sobre o roteiro xacobeo máis recoñecidos a nivel mundial e que foi, durante case 20 anos, presidente do Comité de expertos do Camiño de Santiago.

Nacido na localidade italiana de Ascoli Piceno en 1941, é autor de numerosos ensaios e libros sobre as peregrinacións e o roteiro xacobeo.

O italiano agradeceu "con emoción e compromiso" que a Xunta pensase nel para recibir a Medalla de Ouro de Galicia.

Así, con palabras de esperanza, desexou que o Camiño garde sempre a esencia da súa tradición, "non como nostalxia do pasado, senón como visión clara e firme que permita renovar os retos do futuro con enerxías renovadas, competencias e vontades".

HOSPITALEIROS E DISCAMINO. En nome dos hospitaleiros do Camiño de Santiago, a peregrina e hospitaleira do albergue municipal de peregrinos de Santiago, Begoña Valdomar Insua, recibiu a Medalla por "a súa incansable achega e mantemento do Camiño".

Valdomar defendeu que a hospitalidade é "un dos valores para coidar" no Camiño de Santiago. "Diariamente somos os seus amigos, médicos ou enfermeiros, os seus confesores, os seus anxos e diaños, somos parte do seu camiñar pola vida; somos parte da súa alma", expresou a galardoada.

O aplauso máis emotivo do acto foi para a Asociación Discamino, que recibiu a Medalla de Ouro por "o seu labor diario para facilitar ás persoas con discapacidade a súa peregrinación a Compostela e que poidan gozar do roteiro".

Creada en 2009, esta entidade xorde co obxectivo de dar apoio a aquelas persoas con diversidade funcional que queiran realizar o Camiño de Santiago.

Para recoller o galardón subiron ao escenario varios dos participantes que nestes momentos atópanse, precisamente, realizando o Camiño de Santiago. En concreto, estes peregrinos "xigantes" están en Astorga, aínda que este sábado desprazáronse ata Santiago con motivo desta gala.

Así, tras un forte abrazo entre o presidente da Xunta e Gerardo Fernández, un dos membros da asociación, procedeu a dicir unhas palabras Javier Pitillas, fundador da iniciativa, que animou a todos os presentes a "ser Discamino".

"Animarvos a ser os ollos de quen non ve, as pernas de quen non pode camiñar e as mans de quen non ten para empuxar unha cadeira de rodas. Animámosvos a que fagades realidade o seu soño compartindo a felicidade que lles dá poder realizalo, e tamén por darlles vida. Animámosvos a que o fagades porque se o facedes ides sentir unha felicidade tan inmensa que vos cambiase a vida", afirmou Pitillas.

JOSÉ CARRO. Por último, foi galardoado o doutor e antropólogo compostelán José Carro Otero. Presidente da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia, estivo sempre moi vinculado ao Camiño de Santiago. Foi o primeiro comisario do Xacobeo no ano 1993 e era un experto de referencia sobre a Catedral de Santiago.

Recolleu a medalla a súa filla, Susana Carro, quen, emocionada, asegurou que este galardón é "un acto de auténtica xustiza", non só polo "excelso currículo" de Carro, senón tamén porque "reunía as calidades que deben ter os beneficiarios deste mérito: os bos e xenerosos".

XACOBEO E UNIÓN. O acto de entrega de medallas foi pechado co discurso do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que reivindicou a unión como "parte fundamental da tradición Xacobea". "A unión é unha proclama constante do galeguismo", reafirmou.

Así mesmo, comparou Galicia cun peregrino, xa que, explicou, "igual que fai o peregrino que emprende o roteiro a Compostela, Galicia é unha peregrina pola historia que comparte inquietudes e obxectivos cos pobos irmáns".

Roda tamén tivo palabras de recordo para as persoas que estes días "viron calcinadas as súas casas" pola "virulencia extraordinaria e indiscriminada" dos incendios forestais. Ademais, lembrou ás vítimas do accidente ferroviario de Angrois, ocorrido fai nove anos este mesmo 24 de xullo.

O titular do Goberno galego concluiu que "unidos somos máis Galicia" e manifestou que "xuntos no camiño" superaranse "as dificultades que teñan que vir".

Ao finalizar o discurso do presidente da Xunta, Fredi Leis regresou ao escenario para cantar Santiago e Mariposas. O acto concluíu coa interpretación do Himno de Galicia por parte da Real Banda de Gaitas de Galicia.