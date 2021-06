Feijóo reivindica a democracia galeguista como fortaleza ante a crise do covid

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mostrou a súa convicción de que "unha cogobernanza leal e non esporádica" é a "mellor receita" ante a pandemia da covid-19, á vez que cargou contra os "anacrónicos postulados" de territorios que están "confinados en ilusorias independencias". "Velaí a idea de comunidades unidas por fortes lazos de cooperación, nas que non teñen cabida exclusións nin rupturas", aseverou.

Así o manifestou durante na solemne cerimonia de entrega das Medallas Castelao, que neste 2021 recoñeceron ao histórico home do tempo da Televisión de Galicia Santiago Pemán; ao expresidente da Fundación Otero Pedrayo Xoán Luís Saco Cid; á xornalista Esther Eiros; ao mestre e promotor da integración xitana Manuel Vila; e ao Centro Superior de Hostalaría de Galicia.

Á cerimonia, acudiron decenas de representantes da vida civil e política galega, entre eles varios membros do Goberno da Xunta; o presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices; o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones; o alcalde compostelán, Xosé Sánchez Bugallo; e o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero.

No seu discurso, o presidente da Xunta aproveitou para reivindicar o autogoberno e a "democracia galeguista" que inspiraron os últimos 40 anos de Estatuto de Autonomía. E destacou todo iso como unha fortaleza ante a crise da covid. "En definitiva, o autogoberno galego nace para unirnos máis, para posuír institucións sólidas e para pór a proba a capacidade de xestionar máis eficazmente os servizos públicos. Os servizos responderon, grazas a profesionais eficientes e entregados", proclamou Feijóo.

O XACOBEO COMO "CONTRAPUNTO". Neste contexto, tamén sinalou ao Xacobeo 2021-22 como o "contrapunto" ao confinamento de "persoas, países e comunidades" derivado da "negra sombra" da pandemia que se alargou desde marzo de 2020. "Somos un país de palabra e de palabras, e debido a iso (á covid) resultounos máis duro incorporar ao noso vocabulario cotián expresións que non forman parte da nosa maneira de ser: afastar, confinar, pechar", explicou Feijóo, quen seguidamente recalcou que "Galicia, pola contra, é sinónimo de achegar, liberar e abrir".

"Poucos pobos teñen no seu palmarés unha tradición tan unificadora como o Xacobeo. (...) A pandemia supuxo un ataque directo á esencia da galeguidade, que nos obrigou a ser como non queremos ser", agregou. Ademais, Feijóo confesou que tamén el "temeu que as secuelas da crise supuxesen un retroceso sensible nos logros alcanzados". Pero agora "a negra sombra cede", a pesar de que se levou a "familiares, amigos e compatriotas".

"Non podemos ignorar que Galicia está incompleta sen eles, nin esquecer os numerosos dramas laborais e empresariais que a pandemia deixa. Por tanto, que ninguén vexa triunfalismo onde hai só a constatación de que, aos poucos, igual que alguén se recupera despois dunha dura convalecencia, Galicia está a levantarse", continuou.

"REXORDE A GALICIA DAS PROXIMIDADES". Así, e ademais nun Ano Santo bianual, Feijóo proclamou que "rexorde a Galicia das proximidades despois dunha negra sombra moi longa" á cal o pobo galego respondeu "coa arma do 'sentidiño'". "Non debemos gardala", demandou.

As Medallas Castelao son, en palabras do presidente, un recoñecemento a persoas e entidades "que forman, por así dicilo, a 'selección galega'" que representa aos galegos "dentro e fóra" da comunidade. Levan o nome do polifacético intelectual Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e entréganse cada 28 de xuño, coincidindo co retorno a Galicia dos seus restos mortais, que descansan no Panteón de Galegos Ilustres de Bonaval. Habitualmente, este adoita ser o escenario da cerimonia, pero por razóns meteorolóxicas este ano trasladouse ao Palacio de Congresos e Exposicións.

Unha vez o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, deu lectura ao decreto que outorga as medallas, Feijóo procedeu a entregalas unha a unha.

ESTHER EIROS. A primeira en recollela foi a xornalista Esther Eiros, lucense afincada en Cataluña e coñecida polo programa Xente Viaxeira de Onda Cero, á que o presidente definiu como "galega que non se cansa de abrir camiños". No seu discurso de agradecemento, Eiros expresou o seu "orgullo de ser galega" e poder recoller o premio nunha edición marcada pola pandemia e o avance da vacinación, que permitirá aos viaxeiros "vir a Galicia este e o próximo ano".

A intervención da xornalista caracterizouse por agradecer a Feijóo "todo o que está a facer por Galicia", o que lle levou a gañar —lembrou— as eleccións "con maioría absoluta". Eiros tamén aproveitou para criticar ao Goberno central porque o sector turístico e hostaleiro estivo "falto de axudas directas", que tiveron que "saír das comunidades".

SANTIAGO PEMÁN. O seguinte en recibir a súa condecoración foi Santiago Pemán, piloto de aviación pero que desde 1986 asentouse como home do tempo da TVG até a súa xubilación. "O clima xa non era uniforme antes de que Pemán tomase posesión del, pero Galicia tiña que conformarse con predicións que moitas veces reiteraban tópicos", destacou Feijóo, para recoñecer o seu labor.

Desde o atril, Pemán valorou que o seu traballo puidese desenvolverse "en galego" nun medio de comunicación que "soubo difundir moito" esta lingua: "Penso que Castelao estaría orgulloso". Así mesmo, defendeu o seu traballo como "importante e necesario para moita xente" en Galicia, onde predominan actividades económicas como o mar e a agricultura. O histórico home do tempo despediu a súa intervención emulando o seu pasado na TVG: "Isto é todo. Boas noites e até mañá".

XOÁN LUÍS SACO CID. Pola súa banda, Xoán Luís Saco Cid, é un "home culto" ligado ao histórico galeguista Ramón Otero Pedrayo até o punto de presidir "até fai nada" a fundación que leva o seu nome, tal e como explicou Feijóo. Na súa intervención, Saco Cid fixo un percorrido pola súa traxectoria vital, desenvolvida en "tres espazos distintos": a familia, a educación e a Casa Grande de Cimadevila, sede da Fundación Otero Pedrayo.

MANUEL VILA LÓPEZ. O cuarto en recoller a Medalla Castelao foi Manuel Vila López, profesor no rural que dedicou a última parte da súa vida á educación e integración do pobo xitano. "Homes como el fixeron visible unha parte da nosa sociedade que permanecía oculta ou que algúns non querían ver", recoñeceulle o presidente da Xunta.

Vila López chamou a "comprender e axudar, sobre todo, aos máis débiles", mentres erixiu á escola pública en "base de normalización das distintas minorías" de Galicia.

CENTRO SUPERIOR DE HOSTALARÍA. En último lugar, Feijóo impuxo a medalla ao Centro Superior de Hostalaría de Galicia, que estivo representada no escenario pola estadounidense Christina Brandin, unha das súas profesoras de idiomas. Segundo incidiu o presidente da Xunta, esta Medalla Castelao supón recoñecer a un "centro de referencia en Europa" que contribuíu "decisivamente ao éxito" da comunidade galega como destino turístico, á vez que se configura como "unha homenaxe a un sector castigado pola pandemia" pero que "respondeu con responsabilidade".

Así, Christina Brandin subiuse ao atril para, en galego, manifestar: "En nome do equipo directivo, o claustro de profesores e o resto do persoal, quería e quero agradecer á Xunta a concesión desta medalla".