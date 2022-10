El mayor juicio de Galicia está en marcha

Malestar en la defensa del maquinista

A las nueve y media de esta mañana ha arrancado el juicio por el mayor accidente ferroviario de la España reciente, que busca dirimir qué falló a las 20.40 horas de aquel fatídico 24 de julio de 2013 en Angrois, cuando Galicia se engalanaba para su día grande, que acabó siendo uno de los más negros de su historia.

A las 9.00, con puntualidad británica, entraba en el edificio Cinc de la Cidade da Cultura el monfortino Francisco José Garzón Amo, el maquinista del Alvia accidentado en Angrois. Lo hacía con mascarilla y acompañado de su abogado, Manuel Prieto, quien poco después mostraba ante los medios su malestar por la aparente diferencia de trato entre su patrocinado y el otro acusado, Andrés Cortabitarte, director de la seguridad en Adif en el momento de puesta en marcha de la línea.

"A nosotros nos han hecho hacer todo el camino paralelo al edificio [Cinc], pero a Cortabitarte lo han pasado ya por dentro", se quejaba el letrado. Aludía a que el exalto cargo del gestor ferroviario fue conducido al interior de la sala por una suerte de entrada trasera con el objetivo de burlar la nube de fotógrafos y reporteros que colapsaban la entrada del complejo, alternativa "que a nosotros no nos ofrecieron".

"SI EL MAQUINISTA COMETE HOY ESE ERROR, NO HAY ACCIDENTE". De cara al juicio, Prieto sintetiza su postulado en que "si el maquinista comete hoy ese error, no hay accidente". "No se puede dejar toda la seguridad en manos del maquinista. Hoy, en esa vía, hay ERTMS y señalización, algo que no existía ese día", el fatídico 24 de julio de 2013.

EMOCIÓN ENTRE LAS VÍCTIMAS. Entre las víctimas, la reivindicación se fundía con la emoción. Teresa Gómez Limón, admitía que muchos no han vuelto "a ser los mismos". "Muchos tomamos medicación de por vida, estamos marcados". Y consideraría una victoria que se "evidenciase que la seguridad de la vía falló, más allá de las condenas", idea que comparte el presidente de la asociación de víctimas, Jesús Domínguez.

Mayor juicio de la historia de Galicia

El macroproceso que echa este miércoles a andar será el mayor juicio de la historia de la comunidad. Se mire por donde se mire: por duración -ocho meses previstos-, número de abogados, testigos y páginas de sumario. También por el espacio de la sala, 1.058 metros cuadrados, unas cotas que no alcanza ninguna de las instalaciones judiciales de Galicia y que obligaron a acondicionar todo un edificio de la Cidade da Cultura con un coste también récord: 931.759 euros que han salido de las arcas de la Xunta, es decir, de todos los gallegos.

Equipada con un sobrio mobiliario en tono blanco seda y con las últimas tecnologías en imagen, audio y conectividad, lo que permitirá seguir las sesiones a través de streaming, la sala principal del edificio Cinc -uno de los últimos complejos del Gaiás en ser inaugurados, precisamente unos meses antes de la tragedia de Angrois- se ha reconvertido en juzgado. Y a buen seguro uno de los más amplios y vanguardistas de Europa, sembrado de pantallas y áreas de conexión, tal y como pudieron constatar ayer los numerosos medios acreditados para dar cobertura al macroproceso, entre ellos Grupo El Progreso.

Pero lo importante no es el continente sino el contenido, quiénes se sentarán en esas minimalistas sillas. Serán la jueza María Elena Fernández Currás, que tiene ante sí el reto de coordinar uno de los procesos más complejos que se recuerdan en España, el fiscal y un centenar de abogados -cuyas ubicaciones están perfectamente numeradas para agilizar la vista-, además de los 669 testigos que desfilarán por el Cinc, otra cifra récord. En otra macrocausa celebrada en Galicia, la del Prestige, testificaron 131 personas, mientras que en los juicios de Núremberg por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial fueron llamados a declarar alrededor de 300.

Pero quienes acapararán los focos y los flashes son los dos acusados: el maquinista, el monfortino Francisco José Garzón Amo, y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte.

¿Cuándo declararán?

Las declaraciones de los dos protagonistas están previstas para esta semana, en base a lo establecido en el calendario elaborado por el Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque podrían posponerse en función del volumen de alegaciones y cuestiones previas.

Y esto, en la víspera, era una probabilidad más que tangible motivada por el aluvión de recusaciones y cuestiones previstas a última hora, de las que destaca una por encima de todas ellas: el intento de Adif de presentar, como prueba, un vídeo de una simulación de otro tren a su paso por la fatídica curva de A Grandeira.

Unas imágenes con las que el administrador ferroviario pone en duda la profesionalidad del maquinista y prácticamente lo ridiculiza, aunque fueron tomadas desde un convoy distinto a un Alvia y con ERTMS activado -a diferencia del que conducía Garzón Amo, donde fue apagado para ahorrar tiempos de viaje-, por lo que han desembocado en una polémica que se espera que tenga continuidad este miércoles en la sala principal del edificio Cinc.

Así las cosas, con un tiempo obligado a debatir la pertinencia o no de este vídeo y con un previsible rosario de cuestiones previas, fuentes cercanas a la judicatura apuntaban ayer a un probable aplazamiento de las declaraciones de Garzón Amo y Cortabitarte a la próxima semana, lo que llevaría directamente al jueves 13 o el viernes 14, habida cuenta de que de lunes a miércoles no hay sesiones por respecto a la Fiesta Nacional de España, que marca el día 12 festivo en el calendario.

Cerca, pero no juntos

Estas mismas fuentes indican que el conductor del convoy comparezca antes que el alto cargo de Adif. A tenor del análisis de la sala realizado por un redactor, ambos se situarán próximos pero no al lado y mucho menos juntos. En una mesa se ha decidido ubicar a Cortabitarte junto a su abogado, Ignacio Sánchez González, y en otra inmediatamente detrás se sentarán el maquinista monfortino junto a su representante legal, Manuel Prieto Romero.

Ambos letrados son del colegio madrileño y pelearán para que sus patrocinados salgan absueltos de la vista. Por lo pronto, afronta cada uno de ellos idéntica pena: cuatro años de cárcel como autores de 80 fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo, y un delito de daños.

Sala del juicio del Alvia. PEPE FERRÍN (AGN)

La fiscalía, "preparada"

La Fiscalía Superior de Galicia emitía este martes un comunicado en el que llama a confiar en que «el juicio se realizará en las mejores condiciones y con normalidad pese a no tener precedentes en cuanto a su complejidad». "La Fiscalía de Santiago está absolutamente preparada para ello", observa.