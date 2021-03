Máxima tensión en la protesta de los trabajadores de Ence en la alcaldía de Pontevedra

La protesta que protagonizaron trabajadores de Ence este jueves derivó en momentos de máxima tensión a la salida del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y otros miembros de la corporación de las dependencias municipales.

[Tensión a la salida de aparcamiento. MARÍA BOULLOSA]

Poco después de las 11.00 horas, trece empleados de la planta habían iniciado un encierro en el edificio del Concello en la calle Michelena, concretamente en el hall que da acceso a la Alcaldía, tras haber iniciado sus protestas frente a la Subdelegación del Gobierno ante una fuerte presencia de agentes de la Policía Local y Nacional.

[Lores abandona en coche el parking de la Praza de España. JAVIER CERVERA-MERCADILLO]

El encierro, organizado por la sección sindical de CC.OO., contaba con el respaldo del comité de oficinas, que exige "una solución" a la situación de la fábrica. Aunque se anunció como "indefinido", al filo de las 15.00 horas los trabajadores abandonaron las dependencias de Michelena para seguir al alcalde hasta el aparcamiento de Plaza de España, donde fue increpado cuando salía en coche.

[Encierro de los trabajadores en la alcaldía. JAVIER CERVERA]

Los trabajadores solicitaban una reunión presencial con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Madrid, a donde se desplazarán este viernes para concentrarse delante de la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según el secretario de organización de CC.OO., José Luis García Pedrosa, la ministra de Transición Ecológica está "persiguiendo y dando caza" al personal de Ence. "Si piensan que les va a salir gratis están tremendamente equivocados (...) Solo nos dejan como camino la lucha combativa", agregó.

Mientras sucedía esto en Michelena, el comité de empresa de la fábrica mantuvo una reunión telemática con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras la que exigió al Gobierno central que convoque una mesa de diálogo.

[La protesta continuó por las calles. MARÍA BOULLOSA]

Lores condena los hechos y Ence responde

Tres horas después de lo sucedido el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el teniente de alcalde, Tino Fernández, comparecieron ante la prensa para condenar los hechos. El regidor denunció que el objetivo de la movilización fue el "agredir verbalmente e incluso fisicamente" a los integrantes del Gobierno local y que ésta una protesta orquestada, ejecutada "por persoas enviadas por parte da empresa e do PP", cuyo portavoz local, Rafa Domínguez, "estivo un bo rato na entrada da Alcaldía arengando ás persoas que a ocuparon".



"Nalgún momento tiven medo pola miña integridade física", reconoció el nacionalista, quien aseguró que si el episodio no tuvo mayores consecuencias fue "grazas a atención da Policía Local, que fixo que a cousa quedara en agresións externas ao meu coche".



Lores incidió en que Pontevedra es una ciudad "tranquila" y referente internacional desde el punto de vista medioambiental, "pero que desgraciadamente conta con dúas eivas": "Ence, unha empresa ubicada en medio da ría e que dende a súa implantación utilizou a violencia e todo tipo de extorsións e coaccións. E o PP e Colmenares (presidente de Ence), que están utilizando ameazas e violencia contra o Concello".



En todo caso, avanzó que los ataques refuerzan la posición del Gobierno local que, según dijo, "seguirá loitando por recuperar a ría, porque cremos que é o que nos demanda a gran maioría dos pontevedreses".



Por su parte, el teniente de alcalde, manifestó que lo ocurrido "é absolutamente inadmisible nun país democrático" y que "este tipo de ameazas non son fruto da improvisación". En su opinión, "é unha maniobra alomenos consentida pola empresa e efectuada por un sindicato que se converteu en perigoso". Os traballadores teñen que saber que estamos preocupados polos seus postos de traballo, pero non imos ceder ante as chantaxes. Temos unha postura moi clara e é a que imos manter. Como se poden conseguir as cousas é dialogando".



Las palabras del alcalde encontraron respuesta en Ence, que negó "tajantemente" las acusaciones de Lores. Por otro lado, la compañía manifestó su disposición al diálogo con el Ayuntamiento y reiteró su ofrecimiento "para que el regidor, o los cargos que se considere oportuno de este Ayuntamiento, visiten y conozcan la realidad de la planta de la compañía en Pontevedra".