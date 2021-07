Los precios de las matrículas en las tres universidades gallegas seguirán congelados en el curso 2021/22 y ya van once años. Esta decisión, que validó este jueves el Consello da Xunta, supone que Galicia continuará siendo una de las dos comunidades más económicas. "É a única na que as familias pagarán o mesmo que no 2011", destacó Feijóo, que cifró en 19 millones de euros el ahorro anual para los hogares.

El decreto que fija los precios públicos de los servicios académicos mantiene la tarifa en 11,89 euros por crédito para todas las primeras inscripciones de grado y máster, en este último caso, tanto para los que son necesarios para ejercer una profesión como para el resto.

La media estatal está en 16,33 euros para las carreras y en 22,2 para los cursos de posgrado habilitantes, alcanzando los 30,13 en el resto de casos. Según las cuentas de la Consellería de Educación, un alumno de grado se ahorrará unos 266,4 euros por curso, una cifra que se eleva a 618 euros para los que opten por un posgrado necesario para poder ejercer y a 1.094,4 euros en el caso del resto de másteres.

ORIENTAR A TITULADOS. El Consello también autorizó la firma de un convenio con Cixug para activar un programa pionero destinado a allanar la inserción laboral de 350 jóvenes recién titulados. Durante tres meses recibirán formación y apoyo directo de expertos, empresarios y profesionales que actuarán como mentores. También visitarán empresas para tejer una red de contactos.

En julio se abrirá la convocatoria del programa para seleccionar los participantes, que deberán estar inscritos en el sistema de Garantía Juvenil. La Xunta invertirá 450.000 euros.