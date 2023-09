Matan a tiros a nueve caballos de raza gallega en los montes de Boiro

Agentes del Seprona se desplazaron este domingo hasta un espacio de pastoreo libre en los montes de A Curota, en el concello de Boiro, para analizar los restos de las ocho yeguas y un potro de pura raza gallega que aparecieron muertos a tiros en el lugar.

El propietario de siete de los animales muertos recibió el aviso de lo ocurrido el pasado jueves y su hija acudió dos días después a interponer una denuncia de los hechos ante el puesto de la Guardia Civil de Boiro.

"Sóubeno o xoves e xa vin que eran meus. Fáltanme catro máis que penso que tamén deben estar mortos porque non aparecen por aquí", indicó Manuel Blanco, el dueño de las reses, que no consigue encontrar motivos que expliquen la violenta acción. "Non ten que ser unha persoa moi normal para facer isto. Ou está tolo, ou ten algo contra os cabalos ou algo que lle fai mal no monte", declaró a la TVG.

El presidente da Comunidade de Montes de Baroña, Ovidio Queiruga, coincide con su estupefacción. "Non entendemos que este caso sexa replicable a outros que pasan cando, por exemplo, hai animais que por desgraza entran nunha agra e mátanos", ya que "os animais están identificados con microchip e teñen chapas para identificar de quen son", por lo que "neses casos se hai danos identificaríanse e a comunidade ou o propietario faríase cargo dos danos".