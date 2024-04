Una masa de aire ártico traerá la nieve a Galicia en plena primavera

Tras varias semanas de tiempo seco y anticiclónico, Galicia se prepara para despedir abril con un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La entrada de una masa de aire ártico en la comunidad traerá nieve en cotas de 1.000 metros y temperaturas más propias del mes de febrero.

"Galicia verase afectada nos próximos días pola entrada dunha fronte procedente de Islandia cuxos efectos xa se fixeron notar e que devolverá á comunidade as chuvias e o frío", detalla María Souto, de Meteogalicia. Así, las temperaturas máximas se mantendrán este viernes en torno a los 15 grados en Ferrol y Pontevedra y bajarán hasta los 14 en Lugo, A Coruña y Santiago.

Con todo, lo peor se espera a partir de la madrugada al sábado, cuando el episodio de aire frío dé paso a precipitaciones en forma de nieve. "A cota baixará na montaña luguesa e situarase entre os 1.000 e os 1.200 metros", apunta María Souto.

Bo día! Achégase unha borrasca cun núcleo bastante frío para finais de abril:



🔹O momento de máis chuvia será esta tarde-noite e nas primeiras horas do sábado.

🔹Despois quedarán os chuvascos que serán menos frecuentes o domingo.

🔹Temperatura baixa ao longo da fin de semana. pic.twitter.com/Gf54O5AuUj — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) April 26, 2024

La situación se prolongará también a lo largo de todo el fin de semana, cuando se prevé que los termómetros desciendan hasta alcanzar temperaturas "máis propias do mes de febreiro ou comezos de marzo que da plena primavera", acompañadas de chuvascos y cielos nublados en todo el territorio gallego.

Así, no se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas a las puertas del puente de mayo, uno de los festivos más esperados del año. "Durante a próxima semana seguirá habendo tempo inestable. Non se esperan as chuvias típicas do inverno, pero si precipitacións febles", detallan desde MeteoGalicia.

El ambiente de frío generalizado continuará siendo la tónica predominante, aunque todo apunta a que la borrasca se irá desplazando poco a poco hacia las islas británicas.

Mayo será "muy cálido"

La vaguada que acompañará a la masa de aire frío de este fin de semana seguirá sobre España el lunes, pero algo más desplazada hacia el este. De esta manera, se espera un aumento de la inestabilidad en puntos del este peninsular y el Mediterráneo, apuntan desde Aemet.

Se producirían chubascos principalmente en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y este de Andalucía. Además, podrían extenderse a Baleares, este de Castilla-La Mancha e incluso a Castilla y León o Madrid.

El miércoles se prevé que las temperaturas bajen de forma generalizada en el país y alcanzar los 20 grados podría ser algo anecdótico. Desde Aemet recuerdan que la previsión puede cambiar de aquí a la primera semana de mayo, aunque desde eltiempo.es apuntan que será un mes "más cálido de lo normal en toda España".