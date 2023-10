Más nubes y lluvia para empezar la semana

La nueva semana empieza casi como fue toda la anterior. Tras el impacto causado ya el domingo por la borrasca Bernard en otros puntos de la Península, como Andalucía, Galicia tendrá este lunes nubes y lluvia, que puede ir remitiendo hacia la noche.

Es el resultado de que, como detalla Meteogalicia, las bajas presiones quedan situadas sobre el Cantábrico, y eso deja a Galicia con un régimen de vientos del noroeste que traerán aire más frío.

El viento soplará moderado del noroeste-oeste, con especial fuerza en las primeras horas de la jornada en la Montaña de Ourense.

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas no tendrán cambios y las máximas experimentarán un ligero descenso.

De cara a los próximos días, está aún por ver cuando abandonará la lluvia Galicia.

Semana do 23-29 de outubro en #Galicia

📢Borrascas circulando polo norte da península.

☔️Alta probabilidade de chuvia🌧️

💧Chuvia persistente na metade oeste do territorio

🌬️Vento forte do sudoeste a partir do martes🍃

👇Previsión meteorolóxica predominante👇#FelizSemana pic.twitter.com/bA1qMY2lES