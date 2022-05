Más de 8 años de prisión por violar a una chica que se había negado al faltarles condón

La Audiencia de A Coruña condenó a ocho años y medio de prisión a un hombre que violó a una mujer a la que conoció por la red social Tinder. El tribunal considera acreditado que el acusado, de 18 años, quedó con la víctima, de 20, en agosto de 2020 en Cambre y que, pese a que ella se negó a mantener relaciones sexuales porque no tenían preservativo, el hizo caso omiso y las consumó "siendo consciente de que no contaba con su consentimiento".

La sentencia, contra la que cabe presentar recurso, considera que la declaración de la víctima es "prueba de cargo hábil" para desmontar la presunción de inocencia que había ofrecido el joven en su versión exculpatoria de los hechos, en la que aseguraba que la relación sexual que mantuvieron "habría sido voluntaria".

Así, el tribunal sostiene que, "cuando ya había oscurecido", y en una zona "poco iluminada y solitaria", empezaron a besarse y a hacerse tocamientos, pero ella se negó a ir más allá porque no tenían preservativo. Y, sin embargo, él la violó, ignorando sus peticiones de que parase y llegando a decirle que se callara, "hasta el punto de que la víctima, no siendo capaz de quitárselo de encima, ya no hizo nada, entrando en estado de shock".

También lo condena por un delito contra la intimidad por grabarlo con el móvil.