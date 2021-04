Más de 700 personas marchan en A Coruña por el "injusto" ERTE de Repsol

Más de siete centenares de personas según cálculos de la Policía Nacional y Local- han secundado este sábado una manifestación en A Coruña para exigir a Repsol que retire el "injusto" Expediente de Regulación Temporal de Empleo que pretende aplicar a un máximo de 212 empleados de la refinería coruñesa. Al grito de "menos ERTE, más inversiones", los asistentes han marchado a pie desde la Plaza de la Palloza hasta la Plaza de María Pita, sede del gobierno municipal, donde han leído un manifiesto.

En declaraciones a Efe, el presidente del comité de empresa de la refinería de A Coruña, Jacobo Naya, ha considerado que el ERTE es "injusto" y "no viene en un buen momento". "Pasamos la pandemia haciendo un esfuerzo muy importante, estando incluso a doce horas por ser trabajadores esenciales. No entendemos que se plantee un ERTE ahora que empezamos a ver una recuperación, que la vacunación está aumentando y parece que la economía se va a recuperar", ha sostenido.

En este sentido, ha indicado que "no hay causas reales" para presentar esta medida por circunstancias de la producción. "Más bien parece que es para arreglar unos números rojos en los cuales Repsol quizás no supo prever con anticipación el cambio energético", ha subrayado Naya. En cuanto a las negociaciones, ha apuntado que llevan tres reuniones, en las que no han sacado "nada en claro", pues solo están pidiendo información para "intentar entender" por qué se ha planteado el ERTE.

La manifestación ha contado con la participación de diferentes representantes políticos, entre ellos, el líder de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino; la diputada del Parlamento gallego del BNG Mercedes Queixas; el vicesecretario del PSdeG, Pablo Arangüena; el edil del PP Roberto Rodríguez; el concejal del BNG Francisco Jorquera o el edil de la Marea Atlántica, Alberto Lema. En declaraciones a los medios, Arangüena ha mostrado su "solidaridad" con la plantilla de una empresa que "es vital para la economía coruñesa" y que en el año 2020 "tuvo más de 300 millones de beneficios", por lo que ha considerado que el ERTE es "difícilmente explicable".

Por su parte, Gómez-Reino ha llamado a trabajar desde todos los ámbitos institucionales para que el ERTE "no salga adelante" y ha subrayado que "todo lo que le dio A Coruña a Repsol" se lo debe devolver la empresa a la ciudad. "Lo que no podemos permitir es que por una cuestión coyuntural Repsol quiera dejar fuera de la línea de trabajo al 30 % de la plantilla", ha remarcado. Mientras, Francisco Jorquera ha denunciado el "proceso de desindustrialización" que está sufriendo la comarca y ha condenado que Repsol "está optando a proyectos vinculados a los fondos Next Generation" mientras pretende aplicar un ERTE a un tercio de la plantilla.