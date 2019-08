Mariano Rajoy lerá este domingo o pregón da Festa da Vendima de Leiro

O municipio ourensán de Leiro celebrará este domingo, 25 de agosto, a súa Festa da Vendima, que contará coa presenza do expresidente do Goberno Mariano Rajoy Brey, encargado da lectura do pregón ás 12,00 horas.

A celebración alcanza este ano a súa trixésima edición e o seu obxectivo principal céntrase en homenaxear aos veciños que dedican o seu "traballo e esforzo a alimentar a profunda tradición" vitivinícola deste pobo do Ribeiro, explicaron os organizadores.

O alcalde de Leiro, Francisco José Fernández Pérez, subliñou este martes durante a presentación dos festexos no Pazo Provincial de Ourense que "se trata dunha festa sen ningún carácter político" e que "do que se trata de é homenaxear á xente do Ribeiro".

Ademais, o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, tamén presente no acto, puxo en valor o municipio Leiro ao aludir a el como un lugar no que "o viño fai festa e a festa faise viño".

Como el mesmo apuntou "sen vendima non hai festa nin hai viño", motivo polo cal esta celebración "serve de preparación psicolóxica", dixo, para todos os vendimiadores que está previsto que comecen coas súas tarefas no D.Ou do Ribeiro na segunda quincena do mes de setembro.

PROGRAMACIÓN. Pola súa banda, o concelleiro de Cultura de Leiro, Ramón Álvarez, explicou de maneira pormenorizada o programa de actos que dará comezo o sábado, 24 de agosto, previo ao día grande con actuacións de rock no Festival Vendima Rock.

A festa celébrase, por tradición, o último domingo de agosto e os veciños participan nela activamente. Entre as principais actividades destacan o concurso de acios brancos e tintos, cuxa recepción está prevista para as 10,00 horas do domingo e, posteriormente, serán expostos para que o xurado poida deliberar antes de tomar a súa decisión para determinar cal é o mellor de todos.

Tamén destaca o desfile de carrozas cuxa temática virará ao redor da vendima e os traballos propios da vide e que terá lugar ás 12,30 horas da xornada dominical e terá un percorrido desde a rúa Gabino Bugallal até o Campo da Feira.

Pola tarde, a partir das 16,30 horas será cando leve a cabo a entrega de premios aos mellores acios, dotado con 90 euros o primeiro posto, e carrozas, cun importe de mil euros a primeira clasificada.

Os inicios desta festa remóntanse ao ano 1963 aínda que durante anos estivo inactiva. O cal a situaría como un ano máis antiga que a Feira do Viño do Ribeiro, "a máis antiga de Galicia, do mesmo xeito que a Denominación de Orixe", tal e como resaltou o presidente da Denominación de Orixe do Ribeiro, Juan Casares Gándara.

Á súa vez, Juan Casares enxalzou "o viño como motor económico da comarca do Ribeiro" e subliñou a "tradición vitivinícola de Leiro cunha importancia histórica de carácter externo e interno".

Para o presidente da Denomicación de Orixe do Ribeiro a festa soubo "avanzar sen perder a súa entidade histórica pero sendo capaz de mesturarse coa innovación", en alusión ao festival de rock dirixido fundamentalmente a un público mozo.

Precisamente o sector máis novo é "a materia pendente de todas as denominacións de orixe", valorou na súa intervención Juan Manuel Casares.

Na celebración tamén colabora a Asociación Ruta do Viño do Ribeiro que persegue a "visibilización" dos festexos mediante a posta en marcha dun "vinobus", destacou, que achegará a visitantes provenientes de Santiago á Festa da Vendima de Leiro para que poidan participar dela.

"CANTIDADES NORMAIS" DO RIBEIRO. Por outra banda, Juan Manuel Casares sinalou que, polo momento, a Denominación de Orixe do Ribeiro non conta cunha estimación oficial sobre a produción. Non entanto, declarou que cre que "por fin" se recuperarán "as cantidades normais nunha vendima do Ribeiro".

Co fin de levar a cabo as primeiras estimacións contan nestes momentos con seis técnicos no campo que estudan o estado das vides. Ademais, salvo inclemencias meteorolóxicas, espérase que a vendima se realice dentro das "datas históricas do Ribeiro", é dicir, na segunda quincena de setembro.