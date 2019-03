Mareas Brancas no se cree que el Sergas no derive a centros privados a pacientes

La Coordinadora Anti-Privatización da Sanidade Pública de A Coruña (Mareas Brancas) tachó de "tomadura de pelo" que el Sergas asegure que no deriva pacientes a centros privados, ya que, a su juicio, sí utiliza estas instalaciones. Lo señaló el portavoz de Mareas Brancas Miguel Ángel Jiménez tras la concentración convocada por la coordinadora en el Obelisco de la ciudad herculina, con casi un centenar de asistentes.

Allí, recordó que pidieron a la Xunta que publicase el número de pacientes que forman parte de las listas "no estructurales" del Sergas, aquellas a las que se envía a los pacientes que por razones ajenas a la organización sanitaria declinan una primera propuesta de intervención y sobre las cuales el Sergas no está obligado a ofrecer datos. En muchos casos se trata de personas que no quieren ser operadas en un centro sanitario distinto a su hospital de referencia.

El Ejecutivo gallego rechazó hacer pública esta relación de personas e inistió en que "no deriva personas a hospitales privados, sino a concertados". "La concertación es una fórmula común de gestión en los diferentes sistemas sanitarios de nuestro ámbito", explican desde el Sergas.

Para Mareas Brancas, esa respuesta es una "tomadura de pelo" porque "juega con las palabras" diferenciando los centros privados de los concertados. También creen que "por transparencia" el Sergas podía publicar esas listas no estructurales, aunque la ley no obligue a hacerlo.