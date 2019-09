En Marea ve "positivo" que Anova e CxG "abran a porta" a unha candidatura única

En Marea considera "positivo" que outras forzas como Anova Irmandade Nacionalista ou Compromiso por Galicia (CxG) "abran a porta" ao diálogo entre partidos para "superar a fragmentación" da esquerda e presentarse cunha candidatura "única progresista galega" para as eleccións xerais do 10 de novembro.

Así o expresa o partido capitaneado por Luís Villares a través dun comunicado emitido despois de que Anova, formación nacionalista fundada por Xosé Manuel Beiras, manifestase leste mesmo sábado que mantén as portas "abertas até o último momento" para formar unha candidatura de cara aos comicios estatais.

Con todo, os socios preferentes de Anova no diálogo serían Podemos e Esquerda Unida (EU), con quen comparte grupo no Parlamento galego pero cos que non prosperaron as conversacións para concorrer conxuntamente ás eleccións do 28 de abril. De feito, todas estas formacións permanecen actualmente desligadas de En Marea.

No entanto iso, o partido de Villares insiste en alcanzar "alianzas coas forzas galegas sen exclusións nin vetos" tras a "decepción" xerada polo fracaso do PSOE e Podemos na conformación dun Goberno.

Esta situación, asegura En Marea, "abre unha opción a que Galicia recupere a súa voz no Congreso". Iso si, advirte que a actual "fragmentación" do espazo político galego "non contribúe a conseguir representación".

Así as cousas, a menos de día e medio do peche do prazo para inscribir as coalicións para o 10-N, En Marea reitera "a necesidade dun diálogo franco, sincero e sen exclusións entre os diversos actores galegos" para construír "unha candidatura nacional".

A pesar de que a prioridade dos de Villares sexa concorrer nunha lista única con forzas como Anova, CxG ou, mesmo, o BNG, nos últimos días mantiveron a porta aberta a integrarse na plataforma Más País, liderada por Íñigo Errejón, na que tamén participará Compromís --socios de En Marea para as europeas--.