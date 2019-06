O Consello das Mareas acordou este sábado abrir un proceso de reflexión tras os resultados electorais que culminará coa celebración dun plenario durante ou mes de xullo. Será a partir desta cita cando se iniciará a renovación dos seus órganos de dirección, que se prevé que sexa "antes do mes de agosto".

Segundo informa o máximo órgano de dirección do partido instrumental, os "decepcionantes" resultados dos comicios tanto xerais do 28 de abril como municipais e europeos do 26 de maio propician o inicio do que chaman un "proceso de reflexión colectiva" por comarcas durante o mes de xuño.

A partir de aí, celebrarase un plenario previsto para xullo "que defina a liña política e organizativa" de En Marea e non cal se decidirá, segundo informan fontes do partido, sobre iniciar unha "renovación" dos órganos de dirección como o propio Consello das Mareas e a coordinadora, da que está á fronte o portavoz, Luís Villares.

Este procedemento celebraríase pouco máis de medio ano despois das últimas primarias que concluíron coa vitoria da lista de Villares sobre a do chamado sector crítico, encabezada polo ourensán David Bruzos e apoiada por Anova, Podemos, Esquerda Unida e os alcaldes de Santiago, A Coruña e Ferrol.

Con todo, esta candidatura non chegou a ocupar os asentos que lle correspondían non Consello das Mareas ao non recoñecer o resultado das primarias, o que precipitou aínda máis a ruptura da organización.

MARILÓ CANDEDO, CANDIDATA A SENADORA. Por outra banda, na reunión deste sábado tamén se acordou propor ao membro da coordinadora Mariló Candedo como senadora por designación autonómica por parte do Grupo de En Marea non Parlamento galego, o que se fará, segundo prevé, non próximo pleno.

Segundo explica a organización, a elección de Candedo se debe a que foi a persona que obtivo o maior respaldo dos inscritos nas primarias do partido para as eleccións xerais do 28 de abril.

Candedo foi decana da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña (UDC) entre 1999 e 2004 e é a actual adxunta de Titulacións nesta mesma institución. Está vinculada ao activismo pola educación pública desde a renovación pedagóxica.

Con todo, este nomeamento podería atoparse coa resistencia do resto de membros Grupo de En Marea no Lexislativo autonómico debido á ruptura de facto que presenta. E é que as formacións que conflúen neste espazo parlamentario se presentaron por separado nos comicios do pasado mes de abril e só a coalición de Podemos e Esquerda Unida (En Común Unidas Podemos) logrou representación non Congreso con dous escanos.