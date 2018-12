En Marea pretende constituir su nueva dirección el sábado con o sin los críticos

El Consello das Mareas, máximo órgano de dirección entre plenarios de En Marea, prevé constituirse este sábado tras las primarias con total normalidad, pese a que los críticos, agrupados en la candidatura perdedora Entre Todas, no solo continúan sin reconocer los resultados sino que directamente llevaron el proceso interno a los tribunales, lo que de momento ya echa por tierra cualquier intento de cerrar esta crisis por la vía rápida.

En medio de un ambiente más bélico que político y bajo la amenaza permanente de la ruptura del espacio común, el comité electoral se reunirá en la tarde de este jueves para resolver las en torno a 250 incidencias registradas durante los dos días de votación, que es el paso previo a la proclamación definitiva de los resultados. Esta oficialización de lo votado sería la que, sobre el papel, daría vía libre a la constitución del Consello das Mareas, integrado por 35 personas, de las que 21 pertenecen a la lista ganadora Coidando a Casa, encabezada por el actual portavoz Luís Villares. Sin embargo, también podría ser el momento simbólico que escenificase la ruptura del espacio, ya que la formación de una cúpula monocolor implicaría que los perdedores arrojan la toalla.

De hecho, a día de hoy, es previsible que esas 14 personas electas en la candidatura Entre Todas no acudan a esa constitución de la nueva dirección, ya que rechazan la amplia victoria de Villares —por unos 500 votos—. En todo caso, la ausencia de los miembros críticos no impediría abrir sesión en el Consello das Mareas, ya que con los vencedores habría quórum.

DENUNCIA JUDICIAL. Entre Todas encargó una auditoría a un "experto informático" ante la existencia de indicios que apuntan a "posibles motivos de impugnación" de las votaciones dadas las "numerosas incidencias" registradas en la plataforma de votaciones. Fuentes próximas a los críticos señalan que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y se plantean recurrir a la vía judicial para obligar a la coordinadora a publicar las investigaciones encargadas sobre los supuestos accesos irregulares al censo por parte de tres miembros del comité electoral.

La denuncia en el juzgado de Ourense se debe a que el proceso se hizo sin una auditoría externa al irse la empresa que se encargaba

Pero ni siquiera habrá que esperar tanto para ver las primarias de En Marea en los tribunales, porque ya llegaron ayer de la mano de Manuel Nogueira, miembro de la comisión de garantías crítico con la dirección oficial de En Marea, que presentó una denuncia en el juzgado de instrucción número 3 de Ourense ante la existencia de presuntas irregularidades.

En su escrito, Nogueira relata que la coordinadora del partido informó el pasado 19 de noviembre a la comisión de garantías de que la asociación Openkratio estaba contratada para actuar como "autoridade independente" para auditar las votaciones. No obstante, Openkratio decidió no continuar como encargada cuando se cambió la plataforma de voto telemático, argumentando que no tenía tiempo para conocer el nuevo sistema y,por tanto, desempeñar sus funciones de control de forma óptima.

Así las cosas, en su denuncia, Manuel Nogueira reclama que se "depuren responsabilidades" dado que tiene "constancia de que non existe contratación" de dicha entidad auditora y que, por lo tanto, "entende que todo o proceso, ao non estar supervisado por unha empresa externa, é ilegal ao ir en contra dos acordos plenarios" y, además, puede constituir "un delito e ir contra a lei de partidos".

Enfrente, fuentes de la coordinadora en funciones señalaron ayer que consideran que la denuncia presentada por Manuel Nogueira no tendrá "ningún percorrido". Asimismo, afirman que las conversaciones con la entidad que operará como auditora de las votaciones están "avanzadas", aunque no existe un contrato en firme, en parte por la Navidad.

VILLARES. En medio del enfrentamiento, el portavoz de En Marea, Luís Villares, instó este miércoles al sector crítico con su dirección a que escuche "o mandato claro" que las bases expresaron en las primarias del partido instrumental. "Creo que as voces, críticas ou non críticas, o que teñen que facer é escoitar", en este caso "un mandato claro de fortalecer un proxecto político grande, non unha suma de siglas", reflexionó el lucense. Además, instó a los críticos a abrir un período de "reflexión" porque "ninguén entendería" una escisión o proyectos políticos diferentes. "O camiño é a unidade".

Noriega reconoce el fracaso de su estrategia

Aunque era el ourensano David Bruzos quien daba la cara en la candidatura alternativa a Luís Villares, es un secreto a voces que quien más se jugaba en este pulso a la dirección oficial de En Marea era el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, pues suya fue la estrategia de implicar y unir a todos los descontentos. Quizás por eso el compostelano reconoció ayer mismo su fracaso. "Non funcionou", zanjó Noriega en referencia al proceso abierto por Compostela Aberta para agrupar a los críticos con Villares con el objetivo de reconducir En Marea, en un proceso que él mismo bautizó como Mesa da Confluencia.



Tras su derrota e independientemente de cómo termine el culebrón judicial, el alcalde pide ahora centrarse en el "espazo local". Las mareas municipalistas son la "esperanza" del proyecto de la llamada unidad popular, aseguró en la Cadena Ser.



Eso sí, Noriega reconoció implícitamente la victoria de Villares y evitó enfangar el debate con supuestas interpretaciones sobre la irregularidad del proceso. Al contrario, prefirió quedarse con otra lectura en la que "ninguén" les puede "botar en cara" que no tentaron "intermediar e achegar". "Non logramos os obxectivos, pero tampouco é un drama", añadió. "Polo menos quedamos coa sensación de intentalo".



l regidor afirma que a la marea compostelana le toca ahora "hibernar" de un espacio político a nivel gallego que ve alejado del "proxecto orixinal" de la llamada unidad popular, que en este momento ve centrado en "lecturas de parte". "É unha liña diferente á que se marca desde 2012", resolvió el médico.



Por último, pidó a Luís Villares que "respecten os espazos de convivencia que hai nas cidades a nivel local" y los proyectos que "no seu momento foron de ilusión e hoxe son de esperanza". Y aunque evitó hablar de ruptura, sí admitió que lo ocurrido estas semanas "non indica nada bo". "Ninguén sae victorioso".



Ferreiro. Menos profundo en su reflexión fue su homólogo coruñés, Xulio Ferreiro, mucho menos implicado desde el principio en el proceso de En Marea. Dice "respectar" el resultado y "felicita" a los vencedores, pero él mismo asegura que ve la política autonómica "desde a distancia".