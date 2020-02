En Marea no se presentará a las elecciones autonómicas

En Marea, cuyos diputados acabaron integrando el Grupo Mixto y que estuvo liderada por Luís Villares hasta ahora, no se presentará a las elecciones tras el anuncio del magistrado en excedencia, esta misma semana, de retirarse de la política.

La formación política, que se constituyó en partido en las elecciones del 2016 y que fue la marca que unificó también a los candidatos de Podemos, Esquerda Unida y Anova en los pasados comicios, se borra de la contienda electoral después de que, además, no fuese posible impulsar una candidatura amplia con fuerzas progresistas y soberanistas como proponía Villares.

A responsabilidade cidadá e política supón decisións difíciles. Podedes na nosa web o comunicado do acordado no Consello das Marea explicando os motivos para non presentarnos ás eleccións do #5A. https://t.co/vG5czunWcF