En Marea prepara unha coalición que se coñecerá en próximos días

A formación política En Marea -cuxos principais impulsores políticos xa non forman parte desta marca- prepara unha coalición con outras organizacións que se poderá coñecer nos próximos dous días, segundo avanzou este luns o coportavoz, Pancho Casal. Ademais, defendeu os dereitos electorais da organización adquiridos após presentarse en 2016, a pesar de que a maioría dos actores que concorreron baixo este paraugas xa non están e forman parte da coalición Galicia En Común-Anova Mareas.

En resposta aos xornalistas, o coportavoz de En Marea explicou que, após os inscritos deron o "mandato" de tratar de integrar a outras forzas para unha plataforma electoral, algo que levan a cabo desde esta fin de semana, aínda que non quixo concretar -por "prudencia"- con quen está a manter este diálogo.

Pancho Casal indicou que, unha vez póidase "pechar un acordo", o "resto" de cuestións non serán un "problema". Consciente de que esta "plataforma" que prepara En Marea é un "primeiro" paso para o futuro pero que estas eleccións "sendo realista" non as vai a gañar, considerou que presentar candidato á Presidencia da Xunta será un "convencionalismo" que cumprirán para facilitar os debates electorais e unha portavocía.

"Pensamos que esta alternativa (política) chegará a gobernar Galicia", asegurou, con todo, aínda que dixo que esta cuestión non se "conseguirá en catro semanas" até as eleccións, polo que esta cita electoral é un primeiro paso para iso.

Tamén ás preguntas da rolda de prensa, manifestou que En Marea "non vai disputar nada" coa coalición Galicia En Común, posto que "a lei electoral é moi clara e En Marea presentouse en 2016". "E os espazos electorais e políticos correspóndenlle a En Marea. Non temos nada que disputar porque o di a lei", aseverou.

Medidas

Na rolda de prensa, Pancho Casal pediu medidas para esta segunda fase da desescalada na que se atopa Galicia. Entre outras, suspender o cobro de cotas a autónomos e pemes mentres non se recupere o fluxo de negocio e traballar para unha renda complementaria á Risga por parte da Xunta.

Casal tamén advertiu de que está en risco unha crise climática e pediu políticas "diferentes para non volver ao pasado". Do mesmo xeito, reclamou "fortalecer o pacto contra a violencia de xénero" e apoiar aos concellos, para que poidan usar "o aforro" que fixeron durante estes anos.