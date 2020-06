Pancho Casal: "Feijóo non goberna para desenvolver o país senón para controlalo"

O candidato de Marea Galeguista á Presidencia da Xunta nas eleccións autonómicas, Pacho Casal, reivindicou a necesidade de ser decisivos para cambiar as políticas en Galicia, tras esta etapa marcada polo once anos de Alberto Núñez Feijóo á fronte do Goberno galego.

Así o trasladou nun almorzo informativo celebrado na cidade de Ourense de presentación da candidatura para as eleccións autonómicas do 12 de xullo, que está encabezada pola cabeza de lista, Milagros Corral e onde recriminou a xestión de Feijóo á fronte da Xunta.

"Feijóo non goberna para desenvolver o país senón para controlar o país, esgrimiu Casal para quen Galicia, "polas súas condicións, de envellecemento e despoboamento ten que ter unha discriminación positiva na repartición dos fondos da Unión Europea e do Goberno central".

Para iso, defendeu unha repartición equitativa dos fondos de reconstrución que vai recibir Galicia procedentes do Estado e da Unión Europea, onde Galicia salga beneficiada para poder impulsar o seu desenvolvemento.

Isto pasa, dixo, por pór en marcha un plan onde se aposte polos sectores estratéxicos como poden ser a industria téxtil, o sector agrogandeiro e plans de innovación para a industria da automoción.

"Pensar que os drons son fundamentais en Galicia, parece máis unha ocorrencia que outra cousa, o primeiro é a sustentabilidade", esgrimiu este candidato, que se comprometeu a impulsar políticas de vertebración territorial mediante unha rede de ferrocarril de proximidade por toda Galicia e mellor as tecnoloxías.

"Cando falamos de soberanía non é mover unha bandeira senón ter capacidade de decisións nas cousas que nos afectan en Galicia", resumiu Casal, quen a diferenza do que promoven outros partidos como o BNG, ao que citou expresamente, prometeu traballar para ter capacidade de incidencia nas políticas que afectan a Galicia.

Pola súa banda, a candidata por Ourense, Milagros Corral, mostrouse moi crítica coa xestión do goberno municipal e provincial e reivindicou nesta precampaña a necesidade de pór fin ao "poder absoluto de Baltar que fixo que Feijóo tivese que tragar as súas propias palabras e posibilitar que un personaxe letal para a cidade, como Jácome, sexa alcalde".