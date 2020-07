Marea Galeguista esixe garantías de seguridade ou aprazar as eleccións na Mariña

A Marea Galeguista remitiu un escrito á Xunta Electoral Central no que reclama a adopción das "medidas necesarias" para asegurar o dereito a voto e presérvese a saúde das persoas, incluída, se fose necesaria, a do aprazamento dos comicios na Mariña.

En declaracións aos medios en Vigo, o candidato de Marea Galeguista á Xunta, Pancho Casal, admitiu que a situación é "moi complexa", sempre que "un volume grande de xente" votaría, no caso dese aprazamento das eleccións na Mariña, "sabendo o resultado" da cita do 12-X.

CONFINAMENTO NA MARIÑA. Evitou "elucubrar sobre asuntos xurídicos", aínda que deslizou que, dadas as circunstancias, "ao menor tense que contemplar o aprazamento completo" dos comicios en toda Galicia, algo que en todo caso ha de decidir a Xunta Electoral Central.

Pancho Casal opinou que a restrición de movementos na Mariña durante cinco días "non ten nada que vez con todo o que sabemos" respecto ao coronavirus e os prazos de contaxio e de evolución, e que se trata simplemente de "unha argucia electoral".

"Que esperen a que cambie a situación en cinco días non ten sentido. Se tardamos tres meses en controlar o Covid-19. ¡Tres meses! Pensar controlalo en cinco días nunha zona tan concentrada e cunha incidencia tan importante é absolutamente imposible", como tamén o é restrinxir o dereito ao voto dos afectados, aseverou.

"ESTE É O FEIJÓO PRECAVIDO". O candidato de Marea Galeguista sinalou que na conversación que tivo este domingo co xerente do Servizo Galego de Saúde, Antonio Rodríguez Campa, recoñeceulle que "non sabía que ía pasar en cinco días", e considerou que máis aló de "as boas palabras" impera na Xunta unha "improvisación absoluta".

Fixo fincapé en que o primeiro caso detectado do brote na Mariña foi o pasado 26 de xuño, e en que en dez días a Xunta "non fixo nada". "Este é o Feijóo precavido, que se adiantaba á chegada do Covid, o da prevención", ironizou.

Lembrou que a Marea Galeguista compartiu o criterio do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que as eleccións se debían celebrar canto antes pola posibilidade dunha segunda onda da pandemia no outono.

Pero, proseguiu, "contabamos con que a Xunta ía facer protocolos", pero na conversación do domingo co xerente do Sergas deuse conta de que "están a improvisar".

"Fomos serios, responsables, pero non esperabamos que tras catro meses a Xunta non ía facer protocolos de actuación e estea a improvisar. Sempre quixemos ser moderados pero chega un momento no que as boas palabras non chegan nunha situación tan grave como esta", finalizou Pancho Casal.