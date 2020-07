Marea Galeguista aposta polo "rescate" da AP-9

O candidato de Marea Galeguista á Presidencia da Xunta, Pancho Casal, asegurou que, se a constitución dun goberno progresista no Executivo galego depende da súa formación, o seu apoio condicionarase a que, tras a transferencia da AP-9, unha vía "amortizada" que custa 150 millóns de euros anuais aos galegos, se "rescate".

Durante unha visita realizada este venres en Redondela ás inmediacións da ponte de Rande, Casal denunciou que os galegos "se deixan 150 millóns de euros ao ano (...) dos que case o 40% destínase a divendos" nunha autoestrada que se atopa "amortizada".

Por iso, indicou que a súa formación aposta pola realización dunha auditoría que permita demostrar a amortización da vía, así como por alcanzar un acordo para un rescate que permita a súa gratuidade.

En concreto, o candidato de Marea Galeguista estimou que o custo do rescate da AP-9 situaríase ao redor de "uns 1.400 ou 1.500 millóns de euros" que poderían supor un gasto de entre 40 e 50 millóns de euros anuais se se pagasen durante 30 anos, cifras que se atopan "dentro das posibilidades orzamentarias da Xunta".

Así, sinalou que este investimento "non é nada comparada co que pagan os traballadores" que precisan utilizar a vía a diario e apuntou que o pago inicial podería realizarse con parte dos fondos de reconstrución que o Goberno aprobou para as comunidades. Tamén expuxo que este investimento se destine a servizos de coidados públicos.

Ademais, Pancho Casal denunciou que a concesionaria da autoestrada, Audasa, busque "pedir compensacións pola baixada do tráfico" durante as crises sanitarias a pesar de "facturar 150 millóns de euros ao ano".

Por iso, afirmou que a situación actual resulta "insustentable" e reprobou "os comportamentos de todos os gobernos" do PP e o PSOE en relación á AP-9, cuxa titularidade corresponde ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Precisamente, criticou que desde que o BNG, Podemos e PSOE permitiron a investidura de Pedro Sánchez como presidente do Goberno "non se volvese a falar da AP-9".

CRÍTICAS ÁS FORZAS DE ESQUERDAS. Preguntado polos medios sobre a falta de alusións doutras forzas de esquerda a Marea Galeguista durante a campaña, Casal achacou esta situación a que "os partidos do 'establishment' están ocupados en ver quen queda por diante" na carreira electoral, mentres a súa formación céntrase nas necesidades da cidadanía.

"Para defender os intereses dos galegos hai que situarse de modo contundente"

Deste xeito, reprobou que as formacións de esquerdas que concorren aos comicios busquen "gobernar e manter a oposición", o que resulta "incompatible". "Para defender os intereses dos galegos hai que situarse de modo contundente. Hai que dicirlle ao PSOE e a (Unidas) Podemos -en alusión ao Goberno- que 10.000 millóns de euros (dos fondos de reconstrución) teñen que vir a Galicia e que a AP-9 ten que ser pública", recalcou.

Tamén acusou á candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, de manter "unha relación máis laxa" co Executivo central polo seu interese en converterse na próxima presidenta da comunidade.

Mentres, Pancho Casal puxo en valor o proxecto de Marea Galeguista, sobre o que asegurou que está enfocado no "futuro de Galicia" e "vén para quedar". Deste xeito, destacou que a súa formación mantivo máis dun centenar de encontros con distintos colectivos que permitiron articular unha proposta que "non é só para estas eleccións".