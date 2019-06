En Marea esixe que os deputados favorables a Sande entreguen as súas actas

En Marea esixiu este martes que os oitos deputados que apoiaron nunha votación telemática a José Manuel Sande como candidato a senador por designación autonómica, en contra da proposta da dirección do partido, entreguen a súa acta de deputados.

A En Marea correspóndelle, en base aos resultados electorais das eleccións autonómicas de 2016, elixir a un representante para a Cámara Alta. Co obxectivo de elixir á persoa candidata para este posto, na xornada do pasado mércores celebrouse unha votación no grupo parlamentario para elixir o candidato a senador entre José Manuel Sande –concelleiro de Marea Atlántica– e Mariló Candedo –proposta polo Consello das Mareas–.

Os parlamentarios que apoiaron a Sande foron o cinco integrantes de Podemos –Luca Chao, Paula Quinteiro, Marcos Cal, Carmen Santos e Julia Torregrosa–, o portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez; Manuel Lago e Ánxeles Cuña.

A viceportavoz de En Marea, Ana Seijas, explicou que se solicitará a baixa na formación destas persoas ante unha "infracción moi grave do código ético".

Ademais, pediráselles que abandonen o grupo parlamentario de En Marea e "renuncien ás súas actas ao non representar a vontade" do partido polo que foron elixidos.

No entanto, cada acta é persoal, polo que ningunha organización pode forzar a renuncia da condición de deputado a pesar de que a dirección de En Marea insistiu este martes en denunciar o "transfuguismo e golpismo político" duns deputados que "obedecen" a un Podemos marcado polo "afán de destruír as confluencias en todo o Estado".