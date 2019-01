En Marea constitúe a súa coordinadora só con afíns a Villares

En Marea constituíu este sábado a súa coordinadora só con 11 membros afíns a Luís Villares, o portavoz e vencedor das pasadas eleccións primarias, que apelou aos integrantes do sector crítico que non acudiron a ter "lealdade" e a actuar con "responsabilidade" coa formación política e os seus votantes.

Luís Villares, arroupado polos membros da súa coordinadora, todos eles integrantes da súa candidatura, quixo centrar o debate nas prioridades políticas do seu segundo mandato, co "relanzamento dos espazos de traballo" e "as mareas sectoriais".

Con todo, a elección da coordinadora queda lastrada pola ausencia de representantes do sector dos críticos, que presentaran unha candidatura encabezada polo exdiputado no Congreso David Bruzos, apoiada por Podemos, Esquerda Unida e Anova, e á que derrotou a lista de Villares que obtivo o 60% do apoio dos inscritos.

Na presentación da coordinadora este sábado en Santiago de Compostela, Luís Villares recoñeceu que non tivo ningún tipo de comunicación por parte dos representantes dos críticos, que xa non acudiron o 29 de decembro á constitución do Consello das Mareas, e insinuou que "as case mil persoas que votaron" á lista de Bruzos non o fixeron "para que non asistisen ao Consello", porque se presentaron cun "programa electoral que non incluía abandonar o Consello": "Supoñemos que non había un programa oculto", suxeriu.

En todo caso, comprometeu "xenerosidade" e "man tendida" para integrar aos representantes da outra candidatura e alertou de que "unha chamada á ruptura sería unha chamada ao fracaso".

"Nós pensamos que ese non é o camiño, a xente espera de nós traballo e non espera ruído interno, por tanto, unha chamada a acabar coas tentacións de ruptura", concluíu.

COORDINADORA. A coordinadora de En Marea está integrada por Luís Villares, portavoz, no cargo de Relacións Internacionais; Ana Seijas (Ames Novo), en Organización territorial e Municipalismo; Mariló Candedo, en Relacións interinstitucionales; Moncho Beiras, en Comunicación; Elena Cores en Loxística, produción e coidados e Adrián Dios, en Finanzas e Transparencia, e área de mocidade.

A continuación, figuran Peque González, en Coordinación de mareas sectoriais; Mónica Díaz, en Relacións cos movementos sociais e sindicatos; Xoán Losada, en Organización territorial e municipalismo; Xoán Hermida, en Análise política e estratéxica e Beatriz Gómez en Feminismo.