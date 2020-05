En Marea, CxG e o Partido Galeguista pechan a súa coalición para o 12-X

O coportavoz de En Marea Pancho Casal confirmou este venres que ao longo da xornada a súa formación rexistrará a coalición con Compromiso por Galicia (CxG), o Partido Galeguista e varias mareas municipais coa que se presentarán ás eleccións do próximo xullo.

"É un asunto practicamente pechado, a falta duns flocos burocráticos de menor entidade", explicou Casal nunha conferencia de prensa telemática.

O proxecto "progresista e galeguista" será presentado na mañá do sábado. Tras iso, comezará o proceso para designar candidato e conformar as listas electorais.

Destacou a diversidade que representará a súa "coalición" que estará conformada por persoas cun amplo "coñecemento da realidade social" de Galicia que axudará á presentación de propostas por parte "das persoas que van estar no Parlamento".

Para a campaña electoral, Casal explicou que a da coalición será unha campaña "diferente á convencional" e adaptada á situación marcada pola crise sanitaria.

Por iso, os actos presenciais serán "mínimos" así como tampouco farán un uso excesivo do papel, máis aló da colocación de carteis para dar a coñecer o logo da coalición que non será a antiga marca de En Marea.

En cambio, considerou, na campaña electoral terán un papel moi importante os medios de comunicación polo que Casal espera que un dos aspectos centrais da campaña sexan os debates que se poidan celebrar nos medios públicos.

Pediu así que se celebren debates entre candidatos pero tamén debates sectoriais. A coalición confía en ter parte do espazo electoral en Galicia ao terse en conta os resultados de En Marea nos comicios galegos de 2016 e debido a que a formación, a través do Grupo Mixto, conta con cinco asentos no Parlamento xa disolto.