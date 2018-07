En Marea y Compromís apelan a sus principios comunes como fuerzas hermanas

El portavoz de En Marea, Luís Villares, y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, han calificado este martes a sus dos formaciones como fuerzas hermanas entendiendo que ambas anteponen el interés general de sus respectivas comunidades al interés partidista y de carácter electoral.

Así lo han destacado ambos dirigentes en el marco de un desayuno informativo que forma parte del encuentro de dos días que mantendrán ambas formaciones que supone un "espacio de convivencia conjunto" de En Marea y Compromís durante dos días sirve para culminar "el curso político a lo grande", recibiendo en la capital gallega a la representante de una fuerza que "consideramos hermana", ha explicado Villares.

Villares: El encuentro nos permite poner en común tanto ideas como en el caso de Compromís una experiencia en un gobierno autonómico

El "encuentro nos permite poner en común tanto ideas como en el caso de Compromís una experiencia en un gobierno autonómico" en la línea del que aspira dirigir En Marea tras el 2020, han señalado.

Además de retos de gobierno, las dos formaciones han admitido, comparten similitudes electorales en tanto que ambas están integradas a su vez por un conjunto de fuerzas diversas aunque en el caso de Compromís bajo la fórmula de coalición mientras que en el caso de En Marea integrados bajo un "partido instrumental".

Cuestionados al respecto, y sobre las relaciones de Podemos con ambas formaciones, ambos dirigentes han apelado a la responsabilidad y el entendimiento mutuo entendiendo que existen objetivos comunes de cara al bienestar ciudadano que deben superar intereses partidistas.

A juicio de Oltra, de cara a conformación de candidaturas "sobra electoralismo y falta política, sobra partidismo y falta política", por lo que según ha dicho ella entiende que la toma de decisiones no se debe basar en el interés "electoral", sino en el interés general.

"Yo he tomado decisiones que había que tomar aunque no sé si dan votos, como la llegada del barco Aquarius" a costas valencianas, "había que hacer política moral.

No obstante, Oltra ha señalado que su formación todavía no está abordando cuestiones electorales de cara a los comicios de 2019 que en Valencia serán municipales pero también autonómicos, a diferencia de en Galicia.

Oltra: Yo he tomado decisiones que había que tomar aunque no sé si dan votos, como la llegada del barco Aquarius

"Nosotros hasta finales de 2018 estamos centrados en gestión, el nuestro no puede ser otro objetivo" pese a que entiende que en Podemos la electoral sea una prioridad en tanto que no forman parte del Gobierno valenciano.

"Pero nosotros sí, y es nuestro objetivo, no se puede estar en misa y repicando", aunque ha admitido que en cuanto toquen "las uvas de final de año" se centrarán en ello porque "queremos revalidar y mejorar resultados, pulsar hasta que punto la ciudadanía está satisfecha con la gestión".

"Este debate electoral hay que gestionarlo en sus tiempos" pero partiendo desde la premisa de que "nadie tenemos la verdad absoluta" aunque tanto Compromís como En Marea defienden su marca frente a la de la formación morada.

De todas formas, Oltra ha incidido en los beneficios que aportan la unión en la diversidad, "coincidimos en el plano teórico de que ninguno querríamos un Gobierno en solitario porque preferimos un gobierno plural, que este proyecto se consolidase".

Ha asegurado así que los "Gobiernos plurales estables son posibles más allá de una legislatura".

Villares: Fuimos un paso más allá e integramos también a Podemos lo que es una riqueza y una virtud

Por su parte, Luís Villares ha sostenido que pese a que el punto de partida de En Marea y Compromís fuese el mismo, el partido gallego dejó a un lado la coalición para dar lugar a un partido en el que tuviesen cabida todas las personas que no contaban con adscripción partidaria, como es su caso propio.

"Fuimos un paso más allá e integramos también a Podemos" lo que "es una riqueza y una virtud" al tiempo que "un desafío" en tanto que esta unión es a título individual ya que Podemos rechaza diluir sus siglas en Galicia. La intención es dotar de una estructura al partido en el que "todo el mundo pueda sentirse cómodo", y con ese objetivo "aún estamos buscando la morfología definitiva", ha admitido el portavoz de En Marea.

Con ese espejo en el que mirarse, Villares ha defendido que en Galicia también "estamos en condiciones de propiciar un cambio político, siempre en positivo".