En Marea abre la puerta a expulsiones por accesos de modo irregular al censo

El responsable financiero y de la custodia del censo de En Marea, Gonzalo Rodríguez, ha abierto este lunes la puerta a expulsar a "cuatro personas" que accedieron de forma irregular al mismo en el marco de las elecciones primarias, que fueron paralizadas.

Las elecciones internas para elegir a la nueva dirección de En Marea que debían celebrarse con normalidad desde el sábado día 1 de diciembre a las 9:00 horas de la mañana hasta el lunes día 3 a la misma hora, se pararon el mismo sábado por irregularidades en el censo.

Las auditorías conocidas esta tarde revelan que desde cuatro direcciones IP accedieron sin garantías al censo de la formación, aunque no hubo variación en el mismo.

De estas cuatro direcciones, dos pertenecían al Comité Electoral por lo que la Comisión de Garantías pide la revocación de este órgano y también estudia pedir la expulsión de la formación.

Esta revocación e incluso el estudio de una posible expulsión se debe a una "vulneración de ética y de la confidencialidad" que no se puede permitir si En Marea quiere ser un partido garantía de cambio en este país.

"Si en En Marea queremos cambiar las cosas y que la política sea distinta", aspectos como "una mayor responsabilidad y una mayor transparencia" son "innegociables".

"A partir de ahí queremos construir un relato creíble", ha remarcado Rodríguez, que considera que este asunto "afecta internamente y externamente" al partido, puesto que muestra que hay unas "reglas de juego que son las mejores y que deben ser respetadas internamente".

Estas elecciones enfrentan a la lista Coidando a Casa encabezada por el actual portavoz, Luís Villares, y a Entre todas, liderada por el exdiputado en las Cortes David Bruzos y arropada por Podemos, Anova, Esquerda Unida y las mareas municipales de A Coruña, Santiago y Ferrol.

Ahora, tras darse a conocer el resultado de la investigación, es el Comité Electoral el que tiene la potestad para elegir una nueva fecha para la realización de las elecciones primarias.

No obstante, Rodríguez ha incidido en que aunque la intención es votar con la "máxima celeridad" es probable que las medidas "cautelares" que se deben implementar para restaurar la "seguridad" no permitan votar este fin de semana.

Según ha explicado en rueda de prensa, la intención es que se pueda votar "tan pronto como sea posible" pero una vez implementadas una serie de medidas de seguridad que pedirán al Comité Electoral.

Entre ellas, ha destacado, se pedirá que con la emisión de cada voto se incorpore un SMS para que "la persona que vota sea la que tiene derecho a votar y no otra".

Esto, según Rodríguez, "no llevará demasiado tiempo" y no debería suponer una "dilación de los plazos", aunque es probable que el próximo fin de semana no sea posible.

Rodríguez ha señalado que una de las auditorías se ha llevado a cabo por un técnico interno y otra de ellas por un "ingeniero, perito forense" de "contrastada experiencia" en labores similares.

Estos informes han registrado "todos los movimientos" en el acceso al censo que acreditaron "una serie de entradas de personas no autorizadas" y, por consiguiente, accedieron a datos confidenciales y a DNI.

Sin embargo, "no se puede probar modificación" alguna en el censo durante esas intromisiones no autorizadas.

Esta cuestión ha sido denunciada ya ante la Agencia Estatal de Protección de datos, ya que produjo una "cierta preocupación en el conjunto de los inscritos y la ciudadanía".

Por ello, Rodríguez ve pertinente que se haya paralizado el proceso electoral, aunque desde el Comité Electoral entienden –según ha apuntado a Efe– que los resultados muestran que esta parálisis no debió darse y así lo explicarán en una comparecencia pública en este martes.