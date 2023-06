Marcial Dorado se querella contra el juez Taín por el caso del South Sea

El arousano Marcial Dorado Baúlde, condenado en 2003 a diez años de cárcel por narcotráfico en el marco de la operación Retrofornos, considerado en su momento como uno de los alijos de cocaína más importantes de Europa –6.000 kilos aprehendidos a bordo del congelador Sotuh Sea–, anunció este viernes una querella contra el magistrado juez José Antonio Vázquez Taín y el funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) Hermelindo Alonso Eiras.

Les acusa de cometer presuntos delitos de amenazas, coacciones, obstrucción a la justicia y prevaricación, en relación con la causa seguida en la Audiencia Nacional, donde se condenó a Dorado a la citada pena de 10 años de prisión por un delito de narcotráfico.

Su abogado se basa en una carta personal de Roberto Leiro Santos, pieza clave en la causa pero que no prestó declaración en el juicio, en la que reconoce que no se presentó "porque me propusieron un trato" a cambio de rebajar pena, y apunta a Taín y Hermelindo Alonso.