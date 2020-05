Marcial Dorado: "Conozco la honradez de Feijóo, votaría por él"

Con gheada y seseo, enfundado en un traje marrón claro y negando cualquier relación con el tráfico de drogas. Así se presentó Marcial Dorado ante Jordi Évole para una entrevista que LaSexta pospuso hace un mes y que fue emitida este domingo. "Conozco la honradez de Feijóo; si puedo, votaré por él". Ese fue uno los titulares que dejó quien se hizo conocido en toda España en 2013 con las famosas fotografías publicadas por El País en las que le se ve en un barco, en los noventa, junto al hoy presidente de la Xunta.

El arousano, que cumple condena por narcotráfico y blanqueo de capitales, empezó narrando sus inicios en el contrabando. "Llegué muy crío. Andaba en la motora. Y tenía 11 años. Planeadoras nunca piloté, barcos sí, barcos pesqueros. Nunca tuve una lancha de esas", explicó Marcial de la Isla, como era conocido por sus propiedades en A Illa de Arousa.

Dorado negó que hubiese un star-system de narcotraficantes en Galicia y que tuviese relación con otros nombres conocidos como Laureano Oubiña o Los Charlines. "Yo las únicas palabras que hablé con Oubiña fueron en Meco [la cárcel madrileña]; me parece un tipo muy legal. Nunca tocó la cocaína. Andaba con el chocolate. ¿Los Charlines? ¿Sito Miñanco? Buenos días. Y nada más", seguía Dorado, mientras Évole le leía las sentencias por las que había sido condenado y él negaba su vinculación con los alijos que lo llevaron a la cárcel. "Esto es una vendetta, una trampa", repetía el narcotraficante. "Nunca estuve droga. Estoy en contra de la droga", insistía.

FOTOS CON FEIJÓO. Sobre las fotografías con Alberto Núñez Feijóo , Dorado aseguró que fue a él a quien "hundieron" porque le privaron de varios permisos carcelarios a raíz de su publicación en El País. En esas imágenes se ve a ambos en un barco: "Éramos una pandilla muy grande: no éramos el señor Feijóo y yo. No andábamos ocultos. Lo sabía todo el mundo. Esas fotos no tendrían valor si yo no estuviese condenado por narcotráfico y tuvieron que esperar a ello para sacarlas".

Dorado explicó que su amistad se acabó 2000 o 2001 y se mostró molesto con el hecho de que el hoy presidente de la Xunta acabase renegando de él. También se refirió a las vacaciones que compartieron en los años noventa, a las que iban "varios matrimonios": "Feijóo en Ibiza: de noche nada, tirarse al agua, leer, no tiene vicios. No bebe no fuma. Pienso que siempre fue un viejo".

El capo arousano también habló sobre la financiación irregular de varios partidos, especialmente del PP: "Pero aquí también han venido del PSOE, a este despacho", espetó Dorado, dando a entender que tuvo contactos con un ministro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo nombre no quiso revelar.