Unha marcha clama en Santiago contra a "falta de medios" en sanidade

Unha concorrida manifestación partiu na tarde deste mércores da Praza Roxa da capital galega para clamar contra a "falta de medios" na sanidade pública e esixir máis persoal para as urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus). A marcha, convocada polo comité de folga deste servizo, percorreu as rúas compostelás tras unha pancarta na que se pode ler a lema 'Por unha sanidade pública de calidade. Urxencias dignas xa!!'.

A protesta ten lugar tres días antes de que se cumpran dous meses desde que os traballadores das urxencias do Chus iniciasen unha folga para reivindicar medios técnicos e humanos. Na marcha participan o alcalde de Santiago, Martiño Noriega; así como o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero; a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón; e varios membros de En Marea, entre eles a súa portavoz de Sanidade no Parlamento galego, Eva Solla.

Polo camiño, os manifestantes entoaron consignas contra os responsables do Servizo Galego de Saúde (Sergas), así como do propio conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña —a quen pediron a súa dimisión—; e do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Nesta sanidade falta persoal", "Queremos máis presenzas nas nosas urxencias" ou "Usuario, escoita, por ti vai esta loita" foron algúns dos cánticos máis coreados.